媽咪速玲搶先拍 MK限量塗鴉系列超奔放

2018-06-26 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MICHAEL Michael Kors（MMK）將於7月推出夏季Graffiti塗鴉限量系列，以狂亂不設限的原創塗鴉圖案為主，推出包括皮衣、包款等8件單品；時尚媽咪吳速玲在早前品牌的上海活動時，就在率先發表的專區拍下戲劇張力十足的照片，一身刺繡洋裝和張狂的塗鴉，成為相當鮮明的對比。

Graffiti塗鴉限量系列的靈感，源自於八○年代初期在曼哈頓盛行的塗鴉風格，圖像強烈，設計師Michael Kors將圖案用黑白原色交錯的形式呈現，擁抱街頭藝術的無拘無束，同時也是對品牌發源地紐約的致敬之作，Michael Kors表示他在1981年創立這個品牌，當時紐約上、下城區正在經歷文化與經濟的碰撞，上城區的女孩們群聚下城區的The Mudd Club和Club 57參加派對；而嘻哈音樂藝術家Fab 5 Freddy（妙手佛迪）和塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat（尚．米榭．巴斯奇亞）的作品，會在PS1當代藝術中心出現，建築牆面、地鐵車廂都是藝術家的塗鴉創作，展現曼哈頓上下城的兼容並蓄。