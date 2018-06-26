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媽咪速玲搶先拍 MK限量塗鴉系列超奔放

2018-06-26 19:56聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

MICHAEL Michael Kors（MMK）將於7月推出夏季Graffiti塗鴉限量系列，以狂亂不設限的原創塗鴉圖案為主，推出包括皮衣、包款等8件單品；時尚媽咪吳速玲在早前品牌的上海活動時，就在率先發表的專區拍下戲劇張力十足的照片，一身刺繡洋裝和張狂的塗鴉，成為相當鮮明的對比。

Graffiti塗鴉限量系列的靈感，源自於八○年代初期在曼哈頓盛行的塗鴉風格，圖像強烈，設計師Michael Kors將圖案用黑白原色交錯的形式呈現，擁抱街頭藝術的無拘無束，同時也是對品牌發源地紐約的致敬之作，Michael Kors表示他在1981年創立這個品牌，當時紐約上、下城區正在經歷文化與經濟的碰撞，上城區的女孩們群聚下城區的The Mudd Club和Club 57參加派對；而嘻哈音樂藝術家Fab 5 Freddy（妙手佛迪）和塗鴉藝術家Jean-Michel Basquiat（尚．米榭．巴斯奇亞）的作品，會在PS1當代藝術中心出現，建築牆面、地鐵車廂都是藝術家的塗鴉創作，展現曼哈頓上下城的兼容並蓄。

Graffiti塗鴉限量系列正是向這樣的紐約特質致敬的系列，將於7月在台灣上市，包括皮衣、高跟鞋、後背包、側背包等單品，一律以黑、白色兩色作為每只單品的款式設計，展現前衛又復古的風格。

時尚媽咪吳速玲出席品牌亞太區秋季發表會時，率先搶看Graffiti系列。圖／MI...
時尚媽咪吳速玲出席品牌亞太區秋季發表會時，率先搶看Graffiti系列。圖／MICHAEL KORS提供
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時尚媽咪吳速玲出席品牌亞太區秋季發表會時，率先搶看Graffiti系列。圖／MI...
時尚媽咪吳速玲出席品牌亞太區秋季發表會時，率先搶看Graffiti系列。圖／MICHAEL KORS提供
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黑白塗鴉高跟鞋，售價7,300元。圖／MICHAEL KORS提供
黑白塗鴉高跟鞋，售價7,300元。圖／MICHAEL KORS提供
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全新Graffiti塗鴉限量系列Mott塗鴉肩包，售價16,200元。圖／MIC...
全新Graffiti塗鴉限量系列Mott塗鴉肩包，售價16,200元。圖／MICHAEL KORS提供
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Mott黑白塗鴉系列肩包，售價16,200元。圖／MICHAEL KORS提供
Mott黑白塗鴉系列肩包，售價16,200元。圖／MICHAEL KORS提供
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Jessa黑白塗鴉系列後背包，售價16,200元。圖／MICHAEL KORS提...
Jessa黑白塗鴉系列後背包，售價16,200元。圖／MICHAEL KORS提供
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塗鴉系列休閒鞋，售價6,000元。圖／MICHAEL KORS提供
塗鴉系列休閒鞋，售價6,000元。圖／MICHAEL KORS提供
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藝術家紐約
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