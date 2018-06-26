張孝全迷古董表 推坑楊祐寧
剛剛結束在香港拍戲的張孝全，為瑞士頂級製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）於BELLAVITA設立首間積家沙龍返台剪綵。在全場34件積家博物館珍藏的古董逸品中，最讓身為積家古董表藏家的張孝全驚豔的竟是搭載超迷你的101機芯系列女表。這家占地90坪的積家沙龍採期間限定的形式免費開放參觀，至10月底止展出品牌創立185年來的經典古董之作，亦展出近年罕見的頂級複雜表款。
對於腕表、相機、汽車、摩托車、甚至燈具等老物件相當著迷的張孝全，自己就有收藏一枚1968年的經典Memovox Polaris極地響鬧腕表，也就是積家今年全新Polaris系列復刻的對象。買老物件都會認真做功課的張孝全，買來都一定會使用，所以他認為表不用太多，「有幾隻自己真的很喜歡的、都會常戴就好。」而參觀積家古董，看到全世界最小的101機芯裝在手鍊和戒指項鍊等首飾裡，平常不太注意女表的他也覺得非常美；英國女王伊麗莎白二世65年前登基時配戴的鑽表搭載的就是這枚積家101機芯。除了自己買，張孝全也笑稱自己是「超級推銷員」，害許多朋友也迷上老表，「祐祐（楊祐寧）好像有喔。」
除了101機芯，首間積家沙龍展出品牌將近2世紀以來的原創經典，包括1931年誕生的Reverso翻轉腕表，至今依舊膾炙人口，甚至有多達三面的顯示。而難得一見的Atmos空氣鐘，僅需大氣中細微的溫度變化便能準確運轉走時，是自1928年來的獨門技術，亦是瑞士政府餽贈貴賓的指定禮物。1959年的Memovox Deep Sea更是史上第一款具有響鬧功能的潛水表，可提醒潛水員在適當時間浮出水面。展出預計至今年10月底止；品牌表示亦有可能視大眾反應延長展出時間。
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