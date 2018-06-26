十度蟬聯信譽品牌金獎 奇美為消費者帶來信賴幸福感

2018-06-26 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



第二十屆《讀者文摘》信譽品牌大調查結果昨日出爐，CHIMEI奇美再度榮獲消費者票選「信譽品牌」金獎，成為唯一首次十度蟬聯此獎項殊榮的國產品牌，在這項百分之百由民眾票選的調查中，需通過消費者以「可靠可信程度」、「品質」、「價值」、「了解消費者需求」、「創新」、「社會責任」等六大面向指標評比，連續十年脫穎而出獲獎，實在非常難得。

CHIMEI奇美行銷長劉原宏指出：「帶給消費者幸福感是創辦人許文龍先生的目標，CHIMEI奇美連續第十年獲獎，除了衷心感謝消費者給我們的支持與肯定，更證明長久以來CHIMEI奇美對自我要求、自我成長的堅持。因應全球性智慧化家電發展趨勢，希望帶給消費者智慧家電的幸福、舒適、便利生活，透過深度傾聽消費者的實際需求，開發符合消費者內心中「實用」、「安心」、「創新」的優良產品，持續精進安全性的功能開發，專注外型設計更能與居家美學的完美結合。同時，CHIEMI奇美也將投注更多資源回饋給社會，每年不定期捐贈LED檯燈給偏遠學童，希望帶給更多家庭幸福。」