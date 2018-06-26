隋棠熱愛藍色「蕉」點 PRADA早秋女裝真促咪
PRADA SOGO忠孝館專門店12年來首度封店改裝，以薄荷淡綠色的清爽牆面和黑白格紋地毯為主調，並且將櫥窗陳列變得年輕化，承襲米蘭Galleria概念店的樣貌，邀請隋棠演繹2018早秋系列，她對於有點叛逆、個性的印花排列組合感到相當喜愛，可以呈現自己的另一種面貌。
身為洋裝控，她尤其喜愛用色大膽且有趣的藍色香蕉印花洋裝，提及先生對她的穿搭是否有意見，她只說先生無法理解流行卻無法表露美好曲線的高腰褲，雖然兩人穿搭風格迥異，但她也不排斥和先生穿情侶裝；對於流行的螢光元素，隋棠表示她因為健身而穿的機能性服裝時常點綴螢光色系，她很能接受並且特別喜歡綠色、黃色螢光，反而比較少挑選到桃紅色。2018早秋女裝系列也有許多火焰炫光的色澤，呼應男裝的工業風，整體輪廓以鮮明的Oversize直身線條為主，以外套搭配裙裝的樣貌展現帥氣個性，將PRADA女郎零設限、不受控的特色展露無遺，此外，毛衣、襯衫和裙子上都以香蕉、紅唇等風格強烈的圖紋混搭，以數位列印的當代視覺詮釋，幽默而耐人尋味。
而PRADA SOGO敦化館也進行了12年以來的首度封店改裝，為期1.5個月的裝修以米蘭店為藍圖，大約56坪的空間，運用紅色、綠色的天鵝絨座椅打造奢華沉穩的氛圍，更改動線之後有更為寬敞明亮的購物空間，陳列當季的女裝、配件、香水、鞋履等新品。為慶賀重新開幕推出限店獨家販售的兩款包型，Severine系列經典圖紋鍊帶包有美人魚配火焰、薔薇與唇膏的圖樣對比；經典圖紋金屬鍊帶手拿包則是大理花、香蕉與火焰的交錯，並且在用色上有搶眼的效果，呼應早秋女裝色彩飽和誇張、圖案有藝術畫風的特色。
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