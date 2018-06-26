Puma攜手潮牌XLARGE 再創街頭流行熱潮

2018-06-26 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年是Puma旗下Suede系列誕生50周年，因此品牌陸續的推出不同企劃，打造限定鞋款。先前曝光了與德國精品MCM跨界聯名款，而最近釋出的則是聯手潮牌 XLARGE再現九〇年代復古嘻哈精神。

發源於美國洛杉磯的XLARGE設計風格可謂百變多元，從中世紀、復古建築到連身工作服皆有涉獵，靈感多來自於夜店派對和街頭滑板文化。Puma與其攜手推出Suede 50紀念限定鞋款，設計主題圍繞復古嘻哈的九零年代，把代表XLARGE湖水綠填入鞋側彎刀標誌，與黑色麂皮鞋面呈現強烈對比。此外，白色加厚鞋底帶出源自街頭文化的意象，而且在鞋款上處處可見XLARGE招牌的黑猩猩Logo，除了鞋舌具精緻刺繡搭配鞋墊燙金印刷外，鞋帶上也巧妙穿插並排雙品牌標誌的印花，讓整體鞋款外觀深具年代感。