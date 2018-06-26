Puma攜手潮牌XLARGE 再創街頭流行熱潮
今年是Puma旗下Suede系列誕生50周年，因此品牌陸續的推出不同企劃，打造限定鞋款。先前曝光了與德國精品MCM跨界聯名款，而最近釋出的則是聯手潮牌 XLARGE再現九〇年代復古嘻哈精神。
發源於美國洛杉磯的XLARGE設計風格可謂百變多元，從中世紀、復古建築到連身工作服皆有涉獵，靈感多來自於夜店派對和街頭滑板文化。Puma與其攜手推出Suede 50紀念限定鞋款，設計主題圍繞復古嘻哈的九零年代，把代表XLARGE湖水綠填入鞋側彎刀標誌，與黑色麂皮鞋面呈現強烈對比。此外，白色加厚鞋底帶出源自街頭文化的意象，而且在鞋款上處處可見XLARGE招牌的黑猩猩Logo，除了鞋舌具精緻刺繡搭配鞋墊燙金印刷外，鞋帶上也巧妙穿插並排雙品牌標誌的印花，讓整體鞋款外觀深具年代感。
新銳設計師Shane Gonzales的個人品牌Midnight Studios，受 DIY次文化的啟發，將龐克與年輕人喜歡的街頭風格融合，用反傳統的美學姿態大肆創作，因此獲得不少外界關注。而Converse與之聯名的鞋款，顛覆了球鞋的傳統元素，並刻意凸顯了原色帆布未經漂白的自然色澤。全新的Chuck’70 及One Star的鞋側均飾有常作為鞋款的內飾的Paxar標籤，而Chuck’70鞋款又把經典的Chuck貼標作為內飾，成為這系列鞋款的首創。設計師Shane Gonzales透過聯名鞋款，表現對次文化的熱忱，以及設計理念深遠影響。
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