Yahoo奇摩拍賣、Juiker揪科攜手推即時通

2018-06-26 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



網拍買家與賣家的即時訊息溝通，不論對下單前詢問是否有貨、商品細節或處理售後服務、退換貨都有極大幫助，Yahoo奇摩拍賣與新創團隊Juiker揪科攜手推出「拍賣即時通」，電腦版、行動版同步上線，並導入已讀、未讀功能，開啟網拍平台的真即時溝通時代，推出一周後訊息量翻倍，買賣互動活絡。

Yahoo奇摩拍賣事業群資深總監蔡篤豪指出，根據Yahoo奇摩今年5月所做的電商IM使用行為調查顯示，6成買賣雙方不滿市面上的電商即時通訊工具，約8成買家、賣家希望能顯示訊息已讀或未讀，增進網購溝通效率。

Yahoo奇摩拍賣即時通除了可顯示訊息已讀或未讀之外，也可傳送商品圖，方便買賣雙方了解商品細節；「商品小卡」功能可免除切換頁面尋找商品圖的困擾，在拍賣即時通內即可選取賣場商品丟入對話窗，並可整併留言，議價、買賣留言一次解決，賣家更可針對買家常問問題設定「快問快答」，系統自動回覆；另外還有豚醬原創貼圖，精選買賣雙方經典交易用語，溝通更方便。

慶祝Yahoo奇摩拍賣即時通上線，將送出總額百萬的超贈點，1點等於1元，開啟Yahoo奇摩拍賣App使用豚醬貼圖即可獲得超贈點回饋，同時集結旗下人氣賣家，即日起至7月1日流行服飾、美妝、居家、3C類等夏日夯品下殺3.5折起，滿額199元可享免運，另有6大國際精品萬元精品包、鑽飾、配件、手表無底價1元起標；7月10日前也針對全站熱門競標品推出出價即抽電影票活動，周周抽出50名。

Yahoo奇摩拍賣盤點今年上半年成果，賣家數成長15%、商品量成長46%、整體行動業績年成長2成，生活、流行、3C類持續熱銷，居家類商品每3秒成交一件，流行女鞋業績彈跳3倍，抗熱商機今年3月提早湧現，也促動空調冷氣、消暑商品月營收翻漲6倍。此外，在直播競標持續投資下，消費行為轉移，高單價的古董玉石異軍突起、營收增長2倍。Yahoo奇摩拍賣事業群業務總經理林燕指出，拍賣直播在激戰中成功突圍，至今吸引近3,000位賣家加入，累積1.7億收看人次。

蝦皮自2015年登台以來，強調用戶體驗導向為核心，率先上線的蝦皮拍賣就主打以「聊聊」串聯買家、賣家溝通橋樑，賣場頁面會顯示聊聊回應率和回應速度，供買家下單參考，後續推出的蝦皮商城、蝦皮24h購物中心也都導入聊聊功能，尤其蝦皮24h購物中心的聊聊更是24小時全天候回覆，即時解決買家的問題。

根據蝦皮購物統計，超過90%的用戶曾經使用聊聊向賣家詢問問題，60%的賣家都會在1小時內迅速回應，整體買家也能在平均3小時接獲賣家回應。

露天拍賣目前使用的即時通訊工具為「露露通」，同樣有電腦版和行動版，可即時對話及傳送照片，對話框會顯示最新上線時間、訊息是否已讀，設定開啟未讀訊息、新訊息通知就能即時推播，可在賣家首頁查看上線狀況。