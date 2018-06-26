高CP值AURORA STEAK登台 首5日祭半價

2018-06-26 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



愛肉一族快照過來！來自日本福岡的AURORA STEAK台灣一號店，即日起在微風松高開幕，採用優質牛肉規畫各種牛排套餐，最低290元就能吃到。同時該店慶祝開幕，前5日推出指定套餐系列全面5折起。

來自日本福岡的AURORA STEAK，採用美國芝加哥最高品質的安格斯牛肉做成牛排，非單一牧場飼養，而是以區域性為主，從各地嚴選直送台灣，受到日本福岡的饕客喜愛。如今，台灣也吃得到，AURORA STEAK海外首店落腳在微風松高店，並從即日起盛大開幕。

AURORA STEAK提供餐點除了有極光紐約客牛排外，還推薦日本研發獨家配方漢堡排，其中，極光紐約客牛排採用的部位為牛隻最精華的背脊部，肉質軟嫩且不膩口。另還有漢堡排、雞腿排、沙朗牛排、鮮蔬沙拉等多種美味餐點，提供消費者選擇。牛排套餐價位大約落在290元到590元之間，每份套餐都可無限享用湯跟飯，相對動輒上千元的牛排來說，價位算是親民。