影／移動教堂像火箭！10建築師10教堂威尼斯相遇

2018-06-26 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



第16屆威尼斯建築雙年展，台灣在歐洲唯一的邦交國教廷（Holy See）首次參展，邀10位各國建築師在自然景觀中打造小教堂。澳洲建築師戈森爾（ Sean Godsell） 的小教堂有如機器般可開合。記者何定照／攝影 分享 facebook 10位建築師、10座小教堂，齊聚威尼斯馬焦雷島，其中還有兩位普利茲特克獎得主。第16屆威尼斯建築雙年展5月展開，是水都延續到11月底的文化盛典，台灣在歐洲唯一的邦交國教廷（Holy See）首次參展，展場赫然是威尼斯118座小島之一整個島，邀10位各國建築師在自然景觀中打造小教堂。

展場主題靈感源於瑞典建築師阿斯普蘭德（Erik Gunnar Asplund）1920年在斯德哥爾摩設計的森林墓園小教堂，義大利策展人、建築歷史學家達可（Francesco Dal Co）說，他選擇以擁有自然林園的馬焦雷島為展場，就是想回應阿斯普蘭德在森林中設計墓園，讓人們感受神就在自然中。

10位建築師中包括兩位建築界最高榮譽、普利茲特克獎得主，其中英國建築大師諾曼‧佛斯特一反作品高科技特色，以木棧平台上三座十字架為基礎，搭起蜿蜒棚架。觀者順著木棧道，在纏繞棚壁的白色野花中一路前行，行至盡頭就可見祭壇上開闊的藍天湖景，宛如隱喻信徒求道之路。

另位2012年得主、葡萄牙建築師德‧莫拉（Eduardo Souto de Moura）的石頭小教堂外觀如石雕，順著入口走入，乳白石壁與簡潔線條凝聚強大氣場，讓觀者置身其中宛如遺世獨立，面對眼前象徵性祭壇與簡約十字，沐浴在神聖寧靜。

最酷小教堂莫過於澳洲建築師戈森爾（Sean Godsell）的移動教堂。戈森爾呼應尖端科技風潮，打造出有如機器般可開合的11公尺高、2.5公尺寬的長形教堂，平時全身收束，要使用時，按個鍵，下方壁板就如火箭發射般張開，展現裡面的祭壇、祈禱處。這座教堂無根基，須移去別處使用時，按鍵收束就可打包帶走，非常方便。

全展中唯一女性建築師、來自巴西的尤薩芭（Carla Juaçaba），以4支8公尺長的鏡面不鏽鋼細柱，排放成一立一倒的雙十字，立十字自然象徵教堂，倒十字可做長凳座位，恰如神與人的對應。

日本建築師藤森照信以製作茶屋聞名，在台灣也有華山園區森文茶庵及望北茶亭、羅東文化工場老懂軒等作。這回他被要求蓋展中唯一具屋頂的小教堂，類比茶室入口極小、讓人生謙卑之心的做法，入口窄到豐滿者須側身進入，好讓人更體會神聖空間。牆上貼金箔與黑炭，則分別製造自然光下的耶穌升天感，以及萬物皆歸塵土的意念。

巴拉圭建築師可瓦藍（Javier Corvalan）設計圓形教堂；西班牙建築師佛羅拉與普瑞茲（Flores & Prats）設計的早安教堂，旁有一條小徑，讓人在湖邊晨光中，順著小徑發現教堂；義大利建築師賽里尼（Francesco Cellini）小教堂中還有誦經架。現場也有阿斯普蘭德館，館內展出阿斯普蘭德相關手稿等。

威尼斯建築雙年展展至11月25日。