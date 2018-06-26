露營風吹到遊樂園！六福村首度推出限量星光露營

2018-06-26 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



六福村瞄準露營族群，邀請全台「露友」到遊樂園住一晚，首次推出的「夜宿六福星光露營」，將於田7月21日登場，讓民眾了解夜晚的遊樂園模樣，夜間觀察晚上的動物們的習性，相當特殊。

六福村行銷部經理葉益亨指出，露營是近年來廣受民眾喜愛的休閒選擇，六福村位於新竹縣關西鎮山區，晚間可見滿天星斗，適合露營，透過首次舉辦的露營活動，向民眾揭開夜間遊樂園和動物園的神秘面紗。

考量家庭遊客與年輕朋友不同的休閒需求，這次規劃「親子套票」及「狂歡套票」兩種內容。「親子套票」的家庭露友，將住進充滿美國拓荒時期牛仔氛圍的美國大西部主題區域，傍晚搭上星光動物列車一窺斑馬、長頸鹿、白犀牛的夜間生態，另外還有手做DIY課程。

「狂歡套票」則鎖定青年族群，除了夜訪動物園，晚間將夜宿在充滿中東風情的阿拉伯皇宮主題區域，晚間活動備有星光音樂飲料吧，適合年輕朋友呼朋引伴共度難忘時光。

晚上的樂園還暗藏驚喜，遊樂設施「火山歷險」在星空下變成奇幻場景，台灣樂園首創、邀請國際團隊打造水上漂浮舞台，結合高科技投影、燈光、特效的大型夜間奇幻秀，帶給遊客耳目一新的感官震撼。

而暑假期間主打的「水戰音樂節」也成為「露友們」在第二天暢遊園區的重點活動！園區中央魔術噴泉將變身成為360度環狀激烈水戰場「達努島」，邀請遊客化身水槍戰士，跟隨現場DJ播放的電音節奏一起舞動，展開精彩又刺激的水槍大戰。