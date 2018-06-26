胡歌Emporio Armani冬裝上身 帥氣演繹萬人迷

2018-06-26 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



雖然暫時淡出演藝圈，但高人氣的胡歌一舉一動還是倍受關注，近日他代言的Emporio Armani曝光了一組全新的秋冬形象廣告，立即引起粉絲討論，也成為目前社群平台的熱門話題。

Emporio Armani日前釋出由大中華區代言人胡歌擔任主角的秋冬形象廣告，藉由他單獨入鏡或與其他模特兒組合傳遞出品牌要人們享受生活樂趣的概念。鏡頭下胡歌展現出的笑容富有感染力且輕鬆愜意，在他人陪伴下交談、大笑、享受當下，讓久等偶像訊息的粉絲們，也忍不住眼冒愛心，紛紛表白。而胡歌也在個人微博分享了這系列照片，而支持者雖然愛他，還是忍不住回應「失蹤人口出現了」、「我還以為你忘了登入的帳、密」。Emporio Arman秋冬形象廣告由Sølve Sundsbø掌鏡拍攝，呈現了品牌此系列具有果斷的都市精神，並著重強調優雅氣質理念的服飾設計。