胡歌Emporio Armani冬裝上身 帥氣演繹萬人迷
雖然暫時淡出演藝圈，但高人氣的胡歌一舉一動還是倍受關注，近日他代言的Emporio Armani曝光了一組全新的秋冬形象廣告，立即引起粉絲討論，也成為目前社群平台的熱門話題。
Emporio Armani日前釋出由大中華區代言人胡歌擔任主角的秋冬形象廣告，藉由他單獨入鏡或與其他模特兒組合傳遞出品牌要人們享受生活樂趣的概念。鏡頭下胡歌展現出的笑容富有感染力且輕鬆愜意，在他人陪伴下交談、大笑、享受當下，讓久等偶像訊息的粉絲們，也忍不住眼冒愛心，紛紛表白。而胡歌也在個人微博分享了這系列照片，而支持者雖然愛他，還是忍不住回應「失蹤人口出現了」、「我還以為你忘了登入的帳、密」。Emporio Arman秋冬形象廣告由Sølve Sundsbø掌鏡拍攝，呈現了品牌此系列具有果斷的都市精神，並著重強調優雅氣質理念的服飾設計。
同樣是全新的秋冬形象廣告，Berluti不打名人牌，而是發表了由新任創意總監Kris Van Assche擔任藝術指導的作品。2019春夏巴黎男裝周，Berluti罕見的缺席了，而是在同一時間左右透過新的形象廣告，向消費者宣告新的時代將到。這系列形象，由孱弱的少年裸身出現在鏡頭前，身上唯一裝飾便是Berluti的經典鞋履；不僅如此，連同品牌的標誌也從復古鉛字體變成略為粗體的設計。Kris Van Assche也解釋「我希望將品牌形象還原到其本來的基調，進而運用我的個人視野加以昇華」，而他入主Berluti後的首季系列也將在明年1月登場，不少人都滿懷期待。
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