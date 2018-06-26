超商啤酒來襲！全家25款獨賣啤酒 7-11請來杯緣子

2018-06-26 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



夏季加上世足賽雙重加持，近期啤酒需求邁向高峰，據尼爾森調查顯示去年啤酒銷售金額達239億，較前年成長1成，全家便利商店即日起推出世界啤酒節，獨家導入12國共25款特色啤酒，動物園、夏威夷衝浪風統統3件79折；7-ELEVEN以高人氣杯緣子延伸推出應緣保冷袋、紀念杯，進口啤酒3件79折、6件77折，加50元再送杯緣子商品。

全家便利商店「世界啤酒節」即日起開跑，獨家導入12大酒國、25款特色啤酒，享3件79折，含指定啤酒商品再送太空包零食及微波小吃折價券5元，活動至8月14日止。全家表示，此次主打「視覺動物系」、「歐美酒霸」、「獨家精釀瓶啤」為主打特色，囊括日本黃櫻LUCKY DOG愛爾淡啤酒、捷克Kozel山羊黑啤酒、芬蘭熊啤酒、北歐雙馬啤酒、美國Kona夏威夷大浪啤酒及英國蘇格蘭英仕原作啤酒等，售價69元起。

愛精釀啤酒的人，這裡也有異國選擇，全家導入紐西蘭、奧地利瓶裝精釀啤酒，更攜手PEKOE開賣台茶釀製的「台灣茶紅啤酒」、「台灣果綠啤酒」，於FamiPort獨家引進預購。至於全家2013年即與金色三麥合作獨賣瓶裝精釀啤酒，每年夏季皆賣出逾10萬瓶，此次金色三麥也加入世界啤酒節促銷優惠。

全家便利商店商品部部長吳雅卿表示，進口啤酒瓶身視覺風格迥異，強烈差異化特色成功吸引消費者嘗鮮、成拍照分享元素，加上消費者多優先選擇知名度高、各國代表啤酒，因此這次以視覺系瓶身、各國啤酒參賽常勝軍為導入首選，啤酒檔期業績可望較前期比成長3成。

世足賽開踢兩周，7-ELEVEN以高人氣「杯緣子」延伸推出應緣保冷袋、紀念杯，化身巴西、日本、西班牙、法國、阿根廷、俄羅斯、英格蘭、德國等8國造型，融入曲線杯型設計，即日起進口啤酒享任選3件79折、6件77折優惠外，加50元即贈杯緣子應緣紀念杯或保冷袋，用杯緣子一起瘋世足。

杯緣子應援紀念杯除了有8國造型，底座還附印章或時鐘功能。杯緣子保冷袋內裡使用防水材質，網袋可放保冷劑，一次裝得下6瓶500ml罐裝飲料，均可以50元加價購，保冷袋限量1萬個。

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