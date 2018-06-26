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台大接錯管事件後不只1死 台大證實2死但與接錯管無關

星巴克攜手L.A.潮牌BAN.DO推聯名商品 7月3日開賣

2018-06-26 14:49經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

去年台灣星巴克跟L.A.生活風格潮牌BAN.DO的聯名商品首度登場，立即帶來一波繽紛的甜美風潮，今年再度與BAN.DO合作，推出TOGO冷水杯、提袋、生活配件、文具等聯名商品，延續夏季粉嫩的甜時尚，滿足少女心，再掀夏日的浪漫話題。

本次推出的STARBUCKS X BAN.DO聯名商品以「夏日花園」、「夏日水果」、「夏日彩虹」三個系列的主元素，發展出11支限量商品。BAN.DO經典的淡粉色搭配熱帶花卉，完整呈現出夏日花園青春活潑的氣息。夏日水果風格則是帶大家一覽多汁美味的夏季水果，清爽解暑，用好心情迎接夏天的到來。夏日彩虹系列色彩豐富，結合了肆意舞動的絢麗線條，帶出夏天熱情的節奏感。

限量商品除了經典杯款外，還有女孩生活配件、便條紙組、筆記本組及筆袋。

星巴克表示，本次聯名商品5款杯款將於7月3日全台上市，BAN.DO提袋水果、BAN.DO多功能包、BAN.DO手拿包、BAN.DO便條紙組、BAN.DO夏日筆記本組、BAN.DO筆袋夏日花園等6款聯名商品則於部分門市銷售；10款聯名商品（除BAN.DO夏日筆記本組）也將於星巴克線上門市ibon-mart、博客來同步販售。

BAN.DODW夏日花園杯款。（照片提供/星巴克）
BAN.DODW夏日花園杯款。（照片提供/星巴克）
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