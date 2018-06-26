星巴克攜手L.A.潮牌BAN.DO推聯名商品 7月3日開賣

2018-06-26 14:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



去年台灣星巴克跟L.A.生活風格潮牌BAN.DO的聯名商品首度登場，立即帶來一波繽紛的甜美風潮，今年再度與BAN.DO合作，推出TOGO冷水杯、提袋、生活配件、文具等聯名商品，延續夏季粉嫩的甜時尚，滿足少女心，再掀夏日的浪漫話題。

本次推出的STARBUCKS X BAN.DO聯名商品以「夏日花園」、「夏日水果」、「夏日彩虹」三個系列的主元素，發展出11支限量商品。BAN.DO經典的淡粉色搭配熱帶花卉，完整呈現出夏日花園青春活潑的氣息。夏日水果風格則是帶大家一覽多汁美味的夏季水果，清爽解暑，用好心情迎接夏天的到來。夏日彩虹系列色彩豐富，結合了肆意舞動的絢麗線條，帶出夏天熱情的節奏感。

限量商品除了經典杯款外，還有女孩生活配件、便條紙組、筆記本組及筆袋。