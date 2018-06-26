momo首辦超級品牌日 ASUS 28日第一棒

2018-06-26 13:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



momo購物網及ASUS不僅共同祭出獨家優惠與滿額好禮，更聯合釋出行銷及廣宣資源。（照片提供/富邦媒） 分享 facebook 搶攻新零售商機，電商平台宣布聯手品牌全面升級。富邦媒（8454）旗下momo購物網宣布啟動「超級品牌日」計畫，通過momo平台和品牌商共同整合資源，樹立商品、銷售、行銷、服務等綜合面向新標竿，幫助品牌打造形象和銷量雙豐收的超級盛事，創造屬於品牌自己的「雙11」。首波登場的品牌為具影響力的3C科技大牌「ASUS」。

富邦媒表示，6月28日「ASUS超級品牌日」堪稱品牌年度最優惠，旗下包含手機、筆電、平板、桌上型電腦、液晶螢幕顯示器及周邊皆全面祭出震撼價；此外，全品項單筆滿額8,888元不僅可登記抽ZenFone 5Q手機、X541NA筆電、ZenPad 8.0 （Z380M）平板等三大好禮，消費滿額登記最高再送momo紅利金1,500元。

剛過完618網購年中大促，電商平台再度發揮「造節」能力，邀集各大知名品牌，推出專屬於品牌的「超級品牌日」。momo購物網表示，近年momo積極深化與品牌商合作，從商品面、行銷面乃至於消費者運營，透過線上線下的串聯與整合，提供大眾更齊全、更高品質的商品與服務；經過努力經營，各大國際知名品牌紛紛於momo購物網開設官方品牌旗艦館，而品牌的效益也漸反應在營運表現上，帶動今年1-5月網路通路營收年增率達40%。

momo購物網指出，為協同品牌把市場做大，並為消費者創造更美好的購物體驗，特以「momoÍ品牌」為載體，推出「momo超級品牌日」計畫，由3C大品牌ASUS揭開序幕，雙方不僅共同祭出獨家優惠與滿額好禮，更聯合釋出行銷及廣宣資源。

對於品牌來說，透過momo的資源除了增加宣傳廣度，運用平台數據亦可對消費者進行精準投放，並深耕品牌形象；而對於momo來說，亦提升銷售競爭力，塑造狂歡購物的消費氛圍，進而推升銷售及聲量，實現品牌與通路共贏。接續momo也將號召更多品牌，期望不只是做為單純銷售的通路平台，更是一個能聯合品牌產出創意內容、並協助品牌精準投放的超級通路。