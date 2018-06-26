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進口啤酒市占上揚 全家推視覺動物系、歐美酒霸吸客

2018-06-26 13:09經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

「全家」觀察台灣進口精釀啤酒多以罐裝為主，今年首次從紐西蘭、奧地利引進台灣少見的...
「全家」觀察台灣進口精釀啤酒多以罐裝為主，今年首次從紐西蘭、奧地利引進台灣少見的瓶裝精釀啤酒。（照片提供/全家便利商店）
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天氣爆熱，來罐啤酒消暑又暢快！尼爾森調查顯示，台灣整體啤酒飲用市場持續擴大，去年啤酒銷售金額較前年成長近一成，達239億。根據超商數據觀察，近年精釀啤酒因口感風味多變，成為銷售成長動能，其中發現視覺系進口啤酒因瓶身造型特殊，吸引消費者嚐鮮，成為最新竄起流行趨勢。

全家便利商店瞄準夏日啤酒商機，擬定「視覺動物系」、「歐美酒霸」、「獨家精釀瓶啤」三大亮點，導入12大酒國、25款特色啤酒，並同步推出任3件79折優惠。全家表示，啤酒檔期業績可望較前期比成長三成。

財政部國庫署資料顯示，進口啤酒市場占比持續擴大，已達約35%。另，根據全家內部銷售數據，季節限定、限量導入的進口啤酒，已成為全家啤酒主要成長動能。全家便利商店商品部部長吳雅卿表示，進口啤酒瓶身視覺風格迥異，強烈的差異化特色不只成功吸引消費者嘗鮮，更成為拍照上傳分享，紀錄生活的元素之一；此外，進口啤酒口味、特色多元，消費者多優先選擇知名度高、各國代表性啤酒。

「歐美酒霸」導入各國啤酒第一品牌或啤酒大賽常勝軍，如美國Kona夏威夷大浪啤酒，瓶身為海灘衝浪氛圍，為主打令人放鬆且口感暢快的精釀啤酒，曾獲得2016年北美啤酒大賽金牌、2013年全美啤酒大賽金牌。另外像是全通路獨家導入的英國蘇格蘭英仕原作啤酒，不僅是蘇格蘭最大的精釀啤酒，更以蘇格蘭威士忌酒桶過桶陳放，進而呈現獨特的風味口感。

全家自2013年即獨家與國內精釀龍頭金色三麥合作，於限定店舖導入的各種精釀風味瓶啤深得消費者喜愛，每年夏季在都可創下10萬瓶以上的銷售佳績，顯見精釀啤酒新勢力。

看好此股精釀啤酒風潮，全家近年持續引進各式精釀啤酒，觀察台灣進口精釀啤酒多以罐裝為主，今年首次從紐西蘭、奧地利引進台灣少見的瓶裝精釀啤酒，像是紐西蘭龐帝氏Summer精釀啤酒，為經典的夏日艾爾啤酒，擁有清新爽脆口感，尾韻更融合蜂蜜、甜薑與大麥香氣，呈現蜜李般的好口感。

另外，全家FamiPort亦同步推出一系列精釀瓶啤預購，如獨家引進飲食生活作家葉怡蘭創立的PEKOE，此次與啤酒頭以台灣在地最具代表性的兩款茶葉─台茶18號以及文山包種茶，釀製出「台灣茶紅啤酒」、「台灣果綠啤酒」兩款極具特色的台灣茶香精釀啤酒，滿足精釀啤酒愛好者不同需求。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭紐西蘭便利商店
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