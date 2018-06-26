史上最好握的刨剪雙刀！ 居然有人體工學設計

2018-06-26 13:21 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文

夏季無論是吃水潤鮮嫩的水果，或者大快朵頤彈牙有勁的海鮮，都是人生的美妙享受。但不管是削水果或剪開肥美的蝦兵蟹將，都需要ㄧ組好工具，才能更省時省力完成料理。

無論身為掌控家裡飲食的家長、或在外租屋的單身年輕的族群，亦或是沉溺於享受料理的品味達人，如果擁有一組 德國雙人刨剪雙刀組 ，相信在料理的速度與質量上都能大幅提升效率，輕輕鬆鬆就上手。

原價3,200元的德國雙人刨剪雙刀組，即日起至7月15日止僅需999元就可以帶回家。圖由廠商提供。 分享 facebook

德國雙人 以刀剪公司起家，出品的刀具、鍋具、小五金、餐具、修容設計，不僅象徵了優雅生活的卓越品味，更是悠久傳世的絕對堅持，走過277 年、全球共有 146 個國家地區的使用者共同見證了 德國雙人 的亙久傳奇，品質更是全球有目共睹，現在就仔細看看雙刀組合的好用秘密吧。

夏天美味的水果 用刨刀讓你更便利品味

人體工學之設計，握感更舒適的德國雙人 TWIN Prof 刨刀，是輕鬆削果皮及蔬菜不可或缺的好幫手。圖由廠商提供。 分享 facebook

夏季總有許多美味多汁的水果，水嫩滑口的水蜜桃、酸甜多汁的奇異果、香氣十足的芒果等等，想要大口大口地咬下它們，此時就可以利用刨刀，輕鬆削去果皮，就能大快朵頤夏季多汁的蜜果。

推薦ㄧ款與眾不同的刨刀，讓去果皮更輕鬆， 德國雙人刨刀 由義大利知名設計師Matteo Thun精心設計，精研一體成型的刨刀，全長17.5cm，刀口5cm，以德國雙人特殊配方鋼材打造，高硬度，鋒利持久，採人體工學之設計，讓握感更舒適，握柄一體成形，更輕巧好握。

德國雙人 TWIN Prof 刨刀，它ㄧ體成形的外觀，搭配人體工學設計，即使處理蔬菜水果也能得心應手。圖由廠商提供。 分享 facebook

刨刀 除了原本所熟知的削果皮用途外，它好握、好利、好清洗的特性，更能方便居家空間小的租屋族，如果沒有足夠的廚房儲存空間，可以拿出刀子與砧板，也能使用 刨刀 來為地瓜、蘿蔔及冬瓜等刨片處理，讓各式各樣的食材擁有美麗且均勻的線條，由於厚薄度更均勻，每種食物在烹飪時的受熱將更平均，送入嘴裡咀嚼起來口感也能更一致。

使用德國雙人 TWIN Prof 刨刀輕鬆就能削下胡蘿蔔皮。圖由廠商提供。 分享 facebook

鮮甜海味 用廚房多用剪瞬間輕鬆解開

夏天品嚐鮮甜的海鮮冷盤，搭配清涼飲品，是人生一大享受。但若要輕鬆吃帶殼海鮮，可要有好工具才能幫你事半功倍，俗語說，工欲善其事，必先利其器，擁有一把可以處理魚、蝦、蟹的邊緣或觸角的剪刀，更能省事不少。推薦德國雙人 廚房多用剪 ，全長17.5cm，刀口約5 cm，雖然剪刀的刀體為整片鋼材，但拿起來十分輕巧， 讓你可以精確且俐落的切割，微波鋸齒狀設計，能有效咬合圓形食材，不因油水而打滑，例如可以用廚房多用剪來去蒜頭皮、剪碎蒜頭，或是處理辣椒去蒂頭等細節，可以省去很多要用手指去撥、摳與拔的動作，讓雙手潔淨不沾染氣味，並保持指甲美麗減少磨損，也省去拿出多種道具的時間，使用起來更加地安全。

許多人使用廚房剪刀時，剪起來總覺得有些不順暢，德國雙人 廚房多用剪 ，它提供貼心的人體工學設計，讓把手握感更好，剪起來更加省力。剪刀的中心還有紅色立體 德國雙人 標誌，更是品質保證的落款。

德國雙人 TWIN L廚房多用剪，人體工學設計，好握更好剪，中心紅色立體德國雙人標誌更是品質保證的象徵。圖由廠商提供。 分享 facebook

udn買東西給你最方便貼心的組合價格

即日起至7月15日止，一個鋒利持久的刨刀，再加上經典的廚房用剪刀， udn買東西 推出獨家組合價999元， 德國雙人刨剪雙刀組 帶回家千元有找。讓你在炎炎夏日，品嚐水潤多汁的各式夏季水果更輕鬆，當要準備香辣調味料及帶殼海鮮時，從切蒜頭或剪辣椒到解開蝦殼，都能用廚房剪刀開合之間迎刃而解。想要提升料理效率，不再困於火熱的廚房過久，不妨購入一組回家吧！

超值採購清單

德國雙人刨剪雙刀組

德國雙人產品

近期文章推薦

愷樂教妳輕鬆練出川字腹肌 展現小蠻腰迷人姿態

預購夏日當季限定水果 加倍美膚更解身體的渴

年節前補身益氣！六款滴雞精人氣品牌大評比

迎戰梅雨季！ 雨具、居家防潮清單準備了嗎？

Hello Kitty粉絲秒搶 集點加價購限量商品

空氣清淨機可能造成室內臭氧汙染 慎選有訣竅