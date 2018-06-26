只花324元…好市多輪胎保固超佛心？ 網友：其實賺翻了

2018-06-26 13:23 聯合新聞網 綜合報導



好市多輪胎中心針對會員提供免費氮氣充填服務、免費補胎、免費輪胎氣壓檢查等服務。聯合報系資料照 分享 facebook

產品保固服務常被當做是否購買該產品的評估點之一，有時可讓消費者省下不少花費。一名網友表示3月在好市多剛換的新胎，行駛國道時遭尖銳物穿刺爆胎，因輪胎有5年保固期，只花了324元就換了條新胎，讓不少人直呼「超佛心」的，但有人提醒先了解遊戲規則，再論斷是否划算。

一名網友在「COSTCO好市多消費經驗分享區」貼文，表示自己駕車在國道上，車胎被接近食指粗超過10公分的的螺絲刺破，3月才剛換的新胎就玩完了，幸好好市多的輪胎有提供5年保固，經公式計算後，輪胎才使用6.3%，可退93.7%的車胎費用，只要補差價224元加工錢100元，就可以換一條全新的車胎。讓許多網友驚訝，直呼超佛心的。

根據好市多官網資訊，輪胎中心提供會員「非人為因素的5年好市多輪胎道路損壞保證」，保固範圍只限磨擦面，不含胎壁、胎肩，磨擦面遭穿刺損壞，經評估可補胎即免費補胎，若無法補胎則會以儀器測量磨損比例，換算保固比例折抵差價或退款。

有網友指出，原PO以324元換條新胎，看似很划算，但好市多一條輪胎3500元起跳，相較於市面輪胎行情價較高，每個人的中釘率不一定，保固僅限胎面（磨擦面），了解遊戲規則後，認為好市多基本上可說是賺翻了。

但也有人分享經驗，在保養廠換胎，上路一週就掛了，換新胎花了數千元，相較於好市多的保固方式，即使一條胎3500元起跳，仍較划算。