斜槓精神正夯 Garmin智慧錶與Daniel Wong時尚跨界

2018-06-26 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



追求多元挑戰的斜槓精神正夯，智慧錶也不再只是單純注重運動或科技功能，Garmin最新發表的fēnix 5 Plus新品錶款正體現了挑戰多領域的設計，不僅運動功能完整，更支援內存音樂藍牙播放與Garmin Pay行動支付等豐富功能。

Garmin fēnix 5 Plus進階戶外腕錶系列，推出三種不同尺寸，錶圈以不銹鋼或類鑽碳ADLC鈦錶圈打造，搭配不同顏色錶身與錶帶材質組合，創造多樣化的選擇。錶面材質採用防刮球形藍寶石玻璃鏡面，搭配預載Garmin地圖資訊加上進階至三衛星定位系統強化速度與精準度，並同步整合Garmin數據資料庫首次將「熱門路線功能」嵌入智慧腕錶，為使用者推薦最佳路線。承襲fēnix系列高階規格，戶外開啟GPS模式最長可維持30小時電量，更支援500多首內存音樂藍牙播放及便利的Garmin Pay行動支付等功能，讓使用者同時享受戶外運動與便利生活。

此次新品更與華裔設計師Daniel Wong跨界合作限量錶帶，Daniel Wong本身擁有服飾品牌設計師與三鐵運動員的多元身份，也是Garmin智慧腕錶的愛好者，在深刻感受Gamin推崇的斜槓精神後，量身定制出「探索」、「堅定」、「逆境」三大蘊含寓意的主題，打造三款截然不同的風格錶帶，也分別運用不同材質跟配色創造了衝擊視覺的設計，讓消費者輕鬆運用錶帶變換展現不同面向的風格。