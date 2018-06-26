搶搭世足熱潮 全國電推全館指定家電9折

2018-06-26 10:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球目光鎖定現正開打的世足賽，全國電子表示，邀請全民一同享受更好的視覺震撼，由多款電視及空調家電領軍，推出即日起買全館指定家電9折優惠，包括電視、空調、冰箱、洗衣機、生活小家電，指定機種現買現折，邀請全民吹著清涼空調、大口喝清涼飲品，享受超大電視給的賽事饗宴，除了家電現買現折，數位資訊優惠連發，指定筆電56折起、指定平板66折起，指定桌電則推出76折起、指定Mac電腦也有86折起優惠，hp鍵盤、滑鼠、耳機等數位周邊則推出86折起優惠，全國電子邀請全民一起看賽事，搶優惠。

全國電子指出，全球矚目世足賽正開踢，預計本周末將進入十六強競賽，目前消費者選購電視以4K為主要的選購類別，隨著OLED技術漸成熟，選擇性也越來越多，OLED將是下個明日之星。另外，目前市場上以55-65型的電視為主流的銷售尺寸，隨著賽事升溫，民眾換購大尺寸電視意願及買氣飆升2成左右，熱賣尺寸有在往更大尺寸發展的趨勢，自世足賽於本月中開踢至今，電視整體銷售有約一成左右的成長。

全國電子強調，27日前推出指定電視9折優惠，有的機種甚至可省下數千元到近萬元，另外，購買LG品牌電視加碼再享「99元加購得市價2,380元的菲姐不鏽鋼鍋」、「抽LG奈米4K電視等大獎」及「送限量世足T、馬克杯」多重優惠！全館電視購物不限金額再享6期分期0利率。