60吋電視剛買完降價近5千 好市多直接退差價「揪感心」

2018-06-26 11:33 聯合新聞網 綜合報導



購物時最怕遇到東西買完沒幾天商品就打折了，尤其是售價不斐的電器用品。一名李姓網友本月初在中和好市多購買一台60吋的4K電視，當時售價為23,699元，沒想到兩週後再到賣場購物時，卻看到同一台電視的價格已經調降到18,899元。

網友月初在好市多購入的電視兩週後價格調降了4,800，經過一番猶豫後她選擇向店員反應得到超友善服務。圖擷自 Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

李小姐說6月4日購入電視前，還特別詢問店員最近是否會降價，店員當時回答了不會。當她6月19日再次到好市多時，發現賣場內的電視價格已經調降，價差高達4,800元，讓她心裡很不是滋味，想要抱怨但又怕被當成奧客。當她抱著「只是想表達狀況，如果不能退費就算了」的心情鼓起勇氣反應時，卻得到櫃檯小姐超友善的回應，帶著她到退貨櫃檯處理順利拿到4,800元的價差退費，讓她覺得超級感心。她在「Costco好市多 商品經驗老實說」寫下，這次的體驗讓她和先生覺得「以後買什麼都會以Costco優先」，該公司不刁難客戶還為客戶著想在現今的社會真的很難得。雖然會員要付年費，但可以得到Costco的服務保證，雙方尊重與自重能互相才是王道。

熟讀會員權益可以讓自己獲得應有的保障，爭取權益時也不用擔心「變奧客」。圖／本報資料照。 分享 facebook

網友們看到這則發文，也彼此交流自身的退貨退款經驗，「幾年前遇到一樣的狀況，不過南崁店的店員要我搬回去退貨，然後再買一台……當時價差是2500」，其他網友建議「可以去結一台新的退舊價」，感覺比較省事不費力，總結各家分店處理退貨退差價的方式各有不一，原PO遇到的店員服務態度特別好「遇到好人了」、「現在花了錢是大爺的人很多…相信大多遇到有禮貌的人，服務人員都會樂意處理」。也有其他的經驗「上次問，就說先買先享受」，似乎不是總能享受「買貴退差價」的權益。也有人提出「電器三個月內可以退」的會員權益常被一般會員忽略，互相提醒「90天以內都是自己的權益，那是花年費得來的」，不用擔心自己是奧客「超過90天才去吵價差的，那種人才叫奧客」。