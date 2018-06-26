9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台灣人愛吃，就算經濟再不景氣，「吃」還是民生小確幸之必須。網路訂房業者日前公布最新出爐的「吃貨旅行大調查」，針對全球18到35歲千禧世代進行有關於「美食」在旅遊中所扮演角色的調查，其中，全球票選最受歡迎的「吃貨目的地城市」前三名分別為巴黎(27%)、東京(23%)、及羅馬(22%)；有別於全球票選結果，台灣年輕人最愛的吃貨目的地則是分別為東京(33%)、京都(27%)與首爾(21%)。

Hotels.com的調查中發現，約7成的千禧世代受訪者認為，在決定旅行的地點時，「吃」往往是最大的考量因素，勝過特殊優惠(15%)、美麗的沙灘(41%)、和購物行程(18%)。而在旅遊結束之後，對於美食的回憶也往往在腦海徘徊不去，全球有76%的人表示回憶起過去旅行經驗時，對於「吃」的記憶佔了最大的一部分。在台灣，更有90%的台灣旅客表示最常和朋友聊上一趟旅行中吃了哪些美食，遠高於參觀的景點(42%)，更是有高達77%的旅客會在和朋友推薦行程時推薦好吃食物。可見千禧旅客對於「吃」的印象之深，是名符其實的「吃貨」。

調查也包括千禧世代旅客在旅行度假時，在社群網站上的照片。結果發現，76%的受訪者表示喜歡拍美食照片勝過拍同行朋友(28%)、70%受訪者則喜歡上傳美食照片在社群網站更勝上傳旅遊景點照(42%)。另外，在年輕旅客一周旅行平均會拍攝的142張照片中，將近1/4都是和食物有關的內容。

根據這份調查，千禧世代最喜歡在社群網站上分享的美食為義大利麵及披薩(33%)，再來則是讓人幸福又充滿罪惡感的甜食如甜甜圈和超大奶昔(22%)與美式漢堡加啤酒(19%)。值得一提的是，台灣受訪者最喜歡在社群網站上分享的食物前兩名則是肉類排餐(26%)，以及古怪特殊的道地料理(24%)。

從調查也可發現，奢華的5星級餐廳不再受年輕人青睞，全球20%的千禧受訪者表示喜歡街頭小吃，多過喜歡米其林餐廳(19%)。其中，台灣年輕人最愛「去吃當地人推薦但不在旅遊書上的餐廳」，比例高達近1/4。此外，Hotels.com也發現現在的年輕人更願意挑戰一些特別的當地食物，在台灣更有28%的年輕人想嘗試青蛙腳、20%的人則想挑戰大蒜冰淇淋。

為慶祝「最佳吃貨旅遊城市」的調查結果，來自英國、著名的食物藝術家卡爾•華納（Carl Warner）以3座美食之都為靈感，打造特別的藝術作品。3件作品在HD高畫質鏡頭下，看起來栩栩如生且令人垂涎三尺。其中，巴黎的市集與艾菲爾鐵塔是以美味的巧克力和藍紋乳酪製成；羅馬的石頭道路與著名的萬神殿是用義大利麵、帕瑪火腿及帕馬森乳酪搭建；東京的枯山水造景則是用壽司、日式紅薑片呈現，並把日本香菇變成富士山，栩栩如生的展現日式風味。

全球千禧世代票選吃貨目的地Top5

1.巴黎27%

2.東京23%

3.羅馬22%

4.倫敦21%

5.紐約16%

台灣千禧世代票選吃貨目的地Top5

1.東京33%

2.京都27%

3.首爾21%

4.倫敦19%