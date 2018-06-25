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台灣當代攝影師陳敬寶 首登法國亞爾國際攝影節

2018-06-25 22:43聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

全球規模最大攝影藝術節法國亞爾國際攝影節」將於今年暑期登場，台灣攝影師陳敬寶以「鄧公計畫」系列作品獲大會節目邀請，成為首位進入該藝術節大會活動以系列作品個展方式展出的台灣攝影師。策展人哈腓特表示，此系列照片以強烈精準的方式描寫了青少年特別的人生階段，可比擬為台灣當代社會面臨選擇的縮影。

成立於1970年，由在地攝影師Lucien Clergue、作家Michel Tournier與歷史學家Jean-Maurice Rouquette所創辦的亞爾國際攝影節今年邁入第49屆，該藝術節獲得法國文化部亞爾城等各重要機構支持參與，是國際攝影、影像創作專業人士盛事之一。近年展出影像創作形式跳脫傳統攝影創作概念，朝向多元跨界方向呈現各類當代影像創作，今年也推出最新影像技術VR單元。

陳敬寶「鄧公計畫」由法國攝影師暨攝影策展人尼可拉．哈腓特(Nicolas Havette)策劃，參與「希望」 單元展出，為台灣攝影師首次獲大會節目內邀請個展展出。此系列作品是陳敬寶經長期研究與敏銳觀點所積累，以老師觀點花了數年觀察記錄青少年學生的行為，以攝影方式強烈精準地描寫這段脆弱又活躍的歲月。

策展人哈腓特表示，面對陳敬寶「鄧公計畫」系列前，那些被我們塵封已久的問題輕易地被敲醒了，包括權力和知識的地位是什麼？男孩與女孩的身分是什麼？什麼是與生俱來的？什麼又是被教導？什麼又是我們能學習的？這項創作可比擬為台灣當代社會面臨選擇的縮影，也或許可以推斷藝術家的希望。

文化部表示，展期將自7月2日至9月23日於亞爾瑞維拉提茲基金會展出。每屆亞爾國際攝影節除了展覽活動外，也會在各古劇院、公共空間舉辦辯論研討會、座談、放映及攝影專業書籍展，其中一場次還包括來自9所學校機構，每年近1萬名學員有關歷史、建築、攝影、藝術間的對話。展覽訊息詳見網站(www.mrofoundation.org)。

陳敬寶作品「姊妹」。圖／文化部提供
陳敬寶作品「姊妹」。圖／文化部提供
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陳敬寶作品「哈哈鏡」。圖／文化部提供
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法國藝術節文化部
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