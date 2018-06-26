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托特包也玩奢華 好有明星味

2018-06-26 00:23聯合報 記者楊詩涵╱台北報導

鄭秀文駕馭Christian Louboutin的Manilacaba輕鬆自如。...
鄭秀文駕馭Christian Louboutin的Manilacaba輕鬆自如。 圖／取自IG
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近期許多精品都推出托特包款，並且以精緻的作工、奢華的設計，讓便利的托特包除了容量大的本質之外，更具態度與裝飾性，也成為明星的奢華派頭，讓托特包脫離購物袋的簡樸，晉升高價位單品。

鄭秀文飛香港參加活動，身穿Zadig & Voltaire裙裝，烏干紗的輕盈材質，再搭襯一只Christian Louboutin的包，展現繁複美感，這只托特包名為Manilacaba，是設計師每年都會推出的民族工藝包款，今年以菲律賓作為設計靈感，將Piloutin包型以環礁湖的深淺藍調、貝殼的幻彩光芒和海砂的炫目等打造為刺繡圖樣，襯裡則是馬尼拉Jeepney小車的圖案，甚為別緻，雖是棉質包款價格卻直逼皮革材質。

蕭敬騰詮釋GUCCI Ophidia麂皮托特包。 圖／GUCCI提供
蕭敬騰詮釋GUCCI Ophidia麂皮托特包。 圖／GUCCI提供
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時髦的「老蕭」也用Ophidia托特包展現品味，這款包蔡依林也有logo印花款，蕭敬騰選的是麂皮款式，設計靈感來自GUCCI歷史館藏，雙G花樣以及紅綠、紅藍對比色調的條紋裝飾為其標誌，容量超大也有近年oversize的帥氣。比利時頂級皮件DELVAUX也首度推出托特包型，2種尺寸價格落在8萬以上，碳纖維手提把和提帶可兩用，背起時提把可摺起隱藏袋內，內裡防水布設計適用於夏天野餐或海濱活動，費時4周的纖維染色、帆布編織3個星期、全程法國製造都讓它的價格攀升到皮革包款的範疇。

名模Anna Cleveland在比利時海灘詮釋DELVAUX D to D系列...
名模Anna Cleveland在比利時海灘詮釋DELVAUX D to D系列松木棕編織包(大)，售價10萬5,100元。 圖／DELVAUX提供
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Dior Book Tote的刺繡布料在義大利打造，以12頭刺繡機進行刺繡，單一托特包布料需耗時15到17小時的繡工，總共約200萬個刺繡點，6層交織的結構讓包款更為耐久實用，墨西哥風的別緻設計運用超過15種色彩，牡丹玫瑰、檸檬黃、月藍等交織出飽和的強烈視覺，完工後的刺繡帆布再送到佛羅倫斯的皮革工坊剪裁，總計每款Book Tote需花費超過32小時打造，也讓共有3同不同款式的托特包每只上看6萬元。

義大利鄭秀文蕭敬騰
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