梅根粉底7月開賣 Dior專業後台彩妝未上市先轟動

2018-06-25 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



不管是梅根王妃婚禮上的好氣色，或是Dior 2019早春渡假系列大秀上模特兒的仙氣裸妝，王妃及超模們臉上輕盈、薄透、遮瑕、抗水又抗汗的微霧光感的底妝，無不令人讚嘆，如今，她們使用的這款全新「迪奧專業後台雙用水粉底」在台灣開賣囉！同系列「迪奧專業後台彩妝」的其他品項也同步上市。

2018年迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips，將一場又一場的秀與後台彩妝經驗，薈萃設計了一套「迪奧專業後台彩妝系列」，全品項包含：「專業後台雙用水粉底」、「5種專業彩盤」，以及「13款專業後台刷具」。透明的外盒，是全新「迪奧專業後台彩妝系列」的包裝特色，方便一眼看到、找到想要的顏色，而產品本身則是多樣色彩、一盤多用，中性色調，搭配可重複疊擦的輕盈質地，彈性度高、色調實用，能隨意加入原本的彩妝步驟中，讓人可隨心所欲創造彩妝的無限可能。

其中，最令人注目的就是梅根馬克爾Meghan Markle在婚禮上搶先使用的「迪奧專業後台雙用水粉底」，光是色選就多達40款，台灣一口氣引進21色選，擁有3大色調(玫瑰系、杏桃系、象牙系)、3大色階(白皙、自然、健康)的多樣選擇，任何膚色都能找到自己的色選。這款「迪奧專業後台雙用水粉底」從臉部到身體肌膚全身皆可使用，水乳質地可層層疊擦，膚況好的時候薄擦一層即可展現輕透裸妝，而需要遮瑕時可多擦幾層，完成無瑕又無粉感的底妝。由於在臉上只會呈現淡淡的微霧光，不會遮住肌膚原生的紋理和光澤，因此不少人以為梅根在婚禮沒上底妝。

「迪奧專業後台彩妝系列」還有涵蓋冷暖色調的「迪奧專業後台眼影盤」，計有2款色選，九宮格設計包括1款霜狀質地眼部打底及8款色彩融入珠光、霧面質地，一盤兼具打底、提亮、塑顏等需求，混搭珠光與霧面質地，輕鬆變幻各種妝感。同樣有2款色選的是蘊含塑型眉蠟的「迪奧專業後台眉彩盤」，漸層3色融入塑型眉蠟和眉粉2種質地。

至於「迪奧專業後台修容盤」、「迪奧專業後台打亮腮紅盤」、「迪奧專業後台唇彩盤」，則是呼應現代女性隨時隨地都要自拍的需求而設計，在今(25)日SOGO百貨忠孝館2樓Dior Backstage Studio發表會上，國內彩妝大師小凱老師即現場運用修容盤的修容、塑顏、提亮的效果，示範如何打造立體小顏妝。同時他也使用打亮腮紅盤的四個色彩，為肌膚精準打光，讓打亮、修容、腮紅一次到位。「迪奧專業後台唇彩盤」9格唇彩則介於珊瑚裸粉、玫瑰木、勃根地紅的紅色色譜之間，含釉光、緞光、霧面等3種質地，一盤可混搭出多款唇色。