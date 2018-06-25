100位迪士尼好朋友陪你跑！活動包可愛到讓人尖叫

2018-06-25 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



迪士尼跑步活動「香港迪士尼樂園10K Weekend 2018」今年規模更甚以往，有超過100位來自迪士尼．皮克斯電影如《玩具總動員》、《怪獸大學》和《超人特攻隊》的多位角色、迪士尼朋友和表演者陪跑，台灣各大旅行社也各有不同套裝，6/28起開始報名。

第3屆「10K Weekend 2018」將於11月3日至4日舉行，一連兩天設有不同比賽項目，適合各個年齡組別的健兒，包括推動健兒爆發如超人般耐力的「超人特攻隊10公里跑」、讓你一試挑戰夢想的「怪獸大學5公里跑」、親子調皮逗趣跑個夠的「玩具總動員3公里跑」，以及讓所有小小健兒盡情跑、盡情笑的「米奇與好友兒童跑」。

每位完成賽事的健兒，可於衝線後當場獲頒獨特的獎牌，每位成功報名的健兒也可領取活動選手包，其中有活動主題T裇、號碼布等，超級可愛。參賽費用由港幣260元至550元，報名至8月28日，訊息可查官網。此外，賽事相關的活動限量商品同步開賣。

各參賽健兒可分別以優惠價港幣339元和港幣255元購買專屬的成人和兒童「參賽者門票」，於完成賽事後入園玩樂，各參賽健兒可邀請最多4名親友入場打氣，以港幣619元及港幣458元購買樂園1日標準及兒童的「親友同行」打氣票。也可於10月20日至11月18日期間，以獨家優惠價港幣1,588元起入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店。