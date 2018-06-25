Leica玩跨界不輸人 打造德國血統腕表

2018-06-25 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



睽違4年，頂級相機品牌Leica再度跨界，打造品牌首只「德國製」腕表，話題性十足。而時尚界的性感大師Tom Ford也不限於推出服裝、配件，瞄準了愛美人士的需求，更進一步的推出品牌表款。

早在2014年，為慶祝品牌誕生百周年，當時Leica就與瑞士獨立製表品牌Valbray合作推出限量的EL百周年紀念表，全球限量100只。霎時讓不少人以為此後，Leica不只要賣相機還想在腕表業分一杯羹。不過這樣的願望，直到今年才實現，畢竟標榜純正德國血統的品牌，怎能忍受非自家故鄉製作的腕表呢？今年Leica找來了在地的Lehmann Präzision GmbH製造商合作，打造了L1及L2兩款腕表，全程都在德國境內完成，指標和表盤刻度，和不鏽鋼表殼造型、表冠上的凹槽以及弧形表盤都能讓人聯想到品牌的鏡頭。而且讓人意外的是不論是具日期顯示的L1，還是有兩地時間的L2皆搭載了自製機芯，讓人不禁想像，未來Leica還會推出什麼讓人驚喜的表款。