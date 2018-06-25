親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

世足賽轉播爭議 有線寬頻產業協會槓上愛爾達

文大宿舍爭議不休 市府今現勘抓包停車場違規使用

Leica玩跨界不輸人 打造德國血統腕表

2018-06-25 19:31聯合報 記者曾智緯╱即時報導

睽違4年，頂級相機品牌Leica再度跨界，打造品牌首只「德國製」腕表，話題性十足。而時尚界的性感大師Tom Ford也不限於推出服裝、配件，瞄準了愛美人士的需求，更進一步的推出品牌表款。

早在2014年，為慶祝品牌誕生百周年，當時Leica就與瑞士獨立製表品牌Valbray合作推出限量的EL百周年紀念表，全球限量100只。霎時讓不少人以為此後，Leica不只要賣相機還想在腕表業分一杯羹。不過這樣的願望，直到今年才實現，畢竟標榜純正德國血統的品牌，怎能忍受非自家故鄉製作的腕表呢？今年Leica找來了在地的Lehmann Präzision GmbH製造商合作，打造了L1及L2兩款腕表，全程都在德國境內完成，指標和表盤刻度，和不鏽鋼表殼造型、表冠上的凹槽以及弧形表盤都能讓人聯想到品牌的鏡頭。而且讓人意外的是不論是具日期顯示的L1，還是有兩地時間的L2皆搭載了自製機芯，讓人不禁想像，未來Leica還會推出什麼讓人驚喜的表款。

性感大師Tom Ford的動態總是讓人關注，而他最新的力作便是名為「001」的腕表，這也讓他的時尚王國版圖得以向外拓張。不走保守的圓型框，而是採用了低調簡約的風格，沒有加入鑽石、水晶等奢華元素，並認為長方型是作為品牌首款手表的最佳設計。表盤上的數字時標佈局相當特別，因此讓這款表充滿識別度。分別推出18K金及不鏽鋼表殼之外，同時搭配不同表帶還有拋光跟霧面的選擇，絕對是時髦族群的心頭好。

Tom Ford 001腕表，用了低調簡約的風格，沒有加入鑽石、水晶等奢華元素。...
Tom Ford 001腕表，用了低調簡約的風格，沒有加入鑽石、水晶等奢華元素。圖／摘自Tom Ford facebook
分享
Leica L1腕表，搭配自製手上鍊機芯，限量400只。圖／Leica提供
Leica L1腕表，搭配自製手上鍊機芯，限量400只。圖／Leica提供
分享
Leica找來了在地的Lehmann Präzision GmbH製造商合作，打...
Leica找來了在地的Lehmann Präzision GmbH製造商合作，打造了L1及L2兩款腕表，全程都在德國境內完成。圖／Leica提供
分享
Tom Ford把他的時尚版圖，擴及到鐘表業，推出品牌首款腕表。圖／摘自Tom ...
Tom Ford把他的時尚版圖，擴及到鐘表業，推出品牌首款腕表。圖／摘自Tom Ford facebook
分享
Leica L2腕表，搭配自製手上鍊機芯，具兩地時區功能，限量400只。圖／Le...
Leica L2腕表，搭配自製手上鍊機芯，具兩地時區功能，限量400只。圖／Leica提供
分享

德國瑞士
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

世界冠軍齊聚 Red Bull DJ大賽戰前祭快閃登台

2018-06-25 19:11

旅途美麗瞬間落筆 王正明速寫展吸睛

2018-06-25 18:17

設計感十足！米奇手持刨冰機、膠囊保冷瓶最酷

2018-06-25 14:27

今夏最時尚！歐美正風靡「泡泡騷」 生活態度的配件

2018-06-25 14:22

Lenovo Mirage系列月底上市 在台搶攻電競遊戲市場

2018-06-25 13:24

買肉也走時尚！湯瑪仕肉舖連中南美牛肉都吃得到

2018-06-25 11:55

一種鮭魚多樣吃法 限定焦糖鮭蜜握壽司這裡吃

2018-06-25 11:55

避免丘疹膿疱長滿臉 醫師建議保養宜簡單溫和

2018-06-25 11:05

香港暑假優惠來了！行程買一送一、揪團最高省1萬5

2018-06-25 07:45

愈熱愈要吃麻辣！今夏新菜 川味大爆發

2018-06-25 07:41

優人物／插畫生活家 米力的時間控與執行力

2018-06-24 23:51

Pony面子好大！天后蔡依林來加盟

2018-06-24 17:35

腕表迷沸騰了！ 寶璣、寶珀新品接力展出

2018-06-24 16:16

Thom Browne打造成人童話 丁海寅捧場Kim Jones首秀

2018-06-24 15:03

新加坡米其林7月底揭曉 唯一三星「侯布雄」只開到6月底

2018-06-24 13:20

文華東方義式早午餐再升級 龍蝦、肋眼、海鮮3選1

2018-06-24 12:53

台灣表迷搶限量表 未見本尊就下訂

2018-06-24 10:55

又是紅底鞋 金曲獎典禮上鏡率最高

2018-06-24 01:53

老蕭金曲獎穿搭全解析 總值5千萬根本可買豪宅

2018-06-24 01:25

才拿米其林！ 新都里公告7月停業 又是因「租約到期」

2018-06-23 23:50

美洲豹與蛇攻佔紅毯 阿妹徐若瑄都中招

2018-06-23 21:05

東廣島徵「台灣觀光大使」 免費去日本玩4天

2018-06-23 19:41

台北老爺酒店夏日活力祭 鰻魚飯上桌

2018-06-23 12:35

瑞士工藝腕表 木片、麥桿拼出馬賽克

2018-06-22 23:05

限量瓶身加持 經典保養品有「藝」味

2018-06-22 22:44

REDValentino 早秋叛逆公主風

2018-06-22 22:39

量販店世足商品夯 限定紀念球熱銷

2018-06-22 21:38

一機多用 移動式空調 涼爽帶著走

2018-06-22 21:29

只有這兩天！GODIVA巧克力霜淇淋買1送1

2018-06-22 19:49

PANDORA x 香港迪士尼獨家！小兔串飾來了

2018-06-22 19:36

MAC征戰時裝周秘密武器 有如自備柔焦濾鏡

2018-06-22 19:28

三宅一生2019春夏男裝 幻光與染印的飄逸

2018-06-22 19:19

蕾哈娜提透明LV包 看春夏男裝的綠野仙蹤奇幻冒險

2018-06-22 19:16

今夏笑著跟「油肌」說分手 三款補妝好物記得帶出門

2018-06-22 19:00

15公分超高鮮奶油！ 日本鬆餅店登台 26日試營運

2018-06-22 17:54

世界第一名主廚 巧手戴的竟是沛納海

2018-06-22 17:07

戴TASAKI當影展大使 張鈞甯親善「玩美」

2018-06-22 16:47

外帶商機無限！ 邁泉豬排首間外帶專賣店北車開幕

2018-06-22 16:41

伊度表愛海豚捐公益 主播劉傑中環保從小事做起

2018-06-22 16:40
看更多

熱門文章

願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

2018-06-24 21:14

願景／照顧者心聲：沒來照顧就請閉嘴 別再下指導棋了

2018-06-24 21:44

願景／照顧者心聲：早對手足死心 不敢奢望幫忙

2018-06-24 21:44

全台400間旅宿「住一晚送一晚」 延長到7月15日

2018-06-24 19:38

父母感情好愛放閃 她意外揭開爸爸不離身護身符秘密

2018-06-25 10:50

一 元「福田水餃」 6月底揮別高雄

2018-06-25 07:44

殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-25 08:00

書迷送別金石堂城中店 創辦人嘆：沒官員到選舉要緊

2018-06-24 22:37

【重磅快評】我們要把台灣獼猴變成「傳說中」的動物？

2018-06-25 10:52

唐綺陽星座運勢週報：白羊名聲地位蒸蒸日上 處女有正財運

2018-06-25 07:32

羞！八色鳥洗澎澎「濕背秀」 場邊架成大砲海

2018-06-25 15:22

為什麼缺工但農業師傅卻不好用？他們道出真正原因

2018-06-25 13:18

今日星座運勢／獅子 內心渴望關注 避免逛街亂花錢

2018-06-25 00:00

大批書迷搶看最後一眼 金石堂城中店熄燈

2018-06-25 00:02

思念之情／煎成思念

2018-06-25 06:00

超商正職薪水和工讀差不多 網友嘆：扛責任卻沒價值

2018-06-25 14:57

賞文迴響／異姓兄弟見真情

2018-06-25 06:00

心情點滴／歲月之擔

2018-06-25 06:00

談台大醫院插錯管 醫師：洗腎中心無自來水口

2018-06-24 21:40

各地上午晴朗 留意午後雨勢

2018-06-25 04:55

森鐵員工不滿薪資天花板被壓低 林務局：鼓勵跳大級

2018-06-25 11:54

香港暑假優惠來了！行程買一送一、揪團最高省1萬5

2018-06-25 07:45

金石堂城中店熄燈 書迷合影留念

2018-06-24 22:37

洗腎接錯管 台大醫緊急將接頭換防呆裝置

2018-06-25 00:09

分屍案接連數起…社會急需的性別教育：被拒絕是理所當然，被接受不是

2018-06-25 11:19

加拿大航空開航周年 台北飛北美來回含稅2萬有找

2018-06-25 17:07

20年來少不了菸和烈酒 45歲女得了食道癌

2018-06-25 09:53

飛機便當、高樓餐盒！昇恆昌、台北101搶攻用餐商機

2018-06-25 16:20

影／30日起 飛美旅客限帶350ml以內粉狀物

2018-06-25 12:39

全台首座！成大將新建老人醫院

2018-06-25 10:53

林管處招考森林護管員 享福利月薪2萬7起跳

2018-06-25 12:19

影／金石堂城中店結束營業 書迷依依不捨

2018-06-24 23:12

台大醫院洗腎接錯管 衛福部將修法要求通報

2018-06-24 23:41

愈熱愈要吃麻辣！今夏新菜 川味大爆發

2018-06-25 07:41

廠商不服森鐵新車驗收不過 台鐵擬找第三方鑑定

2018-06-25 10:57

洗腎管路疏失一年356件 專家估黑數超過300倍

2018-06-25 12:18

夏天不玩水要幹嘛！全台10大戲水區媲美水上遊樂園

2018-06-25 16:53

周末高壓若北移 彭啟明: 午後雷陣雨可能增加

2018-06-25 09:13

空汙引發鼻過敏 上班族口臭鼾聲驚人

2018-06-25 07:22

避免丘疹膿疱長滿臉 醫師建議保養宜簡單溫和

2018-06-25 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top