世界冠軍齊聚 Red Bull DJ大賽戰前祭快閃登台

2018-06-25 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



已邁入第九屆的Red Bull Music 3style DJ大賽本屆總決賽首度選在台灣舉辦，全球有超過一千兩百位DJ報名，前八屆獲獎的世界冠軍DJ目前正在台灣進行區域巡迴賽資格評選，Red Bull更於6月26日至28日在台北知名展演場域「溼地」打造「Red Bull Music 3style戰前祭快閃空間」，現場不僅可品嘗以Red Bull調製的多款風味調酒，更可參觀Red Bull Music 3style歷屆賽事現場實況回顧、Pioneer DJ器材演進史、黑膠收藏達人DJ Vicar的黑膠唱片收藏展等豐富展出，還有歷屆台灣冠軍DJ輪番上陣分享3style DJ三風格教戰講座，短短三天帶來最豐富、多元的音樂饗宴。

除了豐富音樂展演，現場亦可體驗全新推出的Red Bull Summer Edition夏日奇異果風味，現場由調酒師製成多款酒精、無酒精飲品，水果清新香氣帶出酸甜口感，非常適合在炎熱天氣享用。緊接著在快閃空間活動結束後，6月29日晚間十點更將於W Hotel WooBar舉辦壓軸「Red Bull Music 3Style戰前祭開戰派對」，現場將公布能參加各城市區域巡迴賽資格的錄取DJ名單，各區域賽勝出DJ將取得總決賽參戰資格，並將於明年一月在台灣舉辦世界總決賽。

Red Bull Music 3Style戰前祭期間限定快閃空間

日期：6/26～6/28，11：00～21：00

地點：濕地（台北市中山區林森北路107巷10號）

Red Bull Music 3Style 戰前祭開戰派對

日期：6/29，22：00～02：00

地點：W Hotel WooBar（台北市信義區忠孝東路五段10號）