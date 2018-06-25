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影／一件古物牽起台日情 青花柳葉鳥紋盤修復完成

2018-06-25 18:40聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

故宮南院去年展出日本陶瓷特展，其中一件「青花柳葉鳥紋盤」從展架脫落碎裂，也因此牽起了國立故宮博物院與日本大阪市立東洋陶磁美術館的友誼，雙方去年締結為姐妹館，將在文物保存、修復及研究專業上深化合作。費時近一年，故宮今天展示修復成果，使用日本傳統金繼修復技法，盤面上留下金色的Y字型痕跡，化身成為嶄新藝品，也寫下該技法首度用於博物館藏的創舉。

國立故宮博物院與大阪市立東洋陶磁美術館今天於故宮舉辦「圓滿 —青花柳葉鳥紋盤修復成果記者會」，會中公開青花柳葉鳥紋盤歷經近一年來的修復成果。記者會上首度公布青花柳葉鳥紋盤修復全紀錄影片，呈現文物修復前後的比對、修復過程中技法的選擇和科學分析研究的成果。

修復期間，經故宮林正儀院長與東洋陶磁美術館出川哲朗館長共同研商後，日方交由故宮登錄保存處團隊進行科技檢測分析，並由故宮修復師以日本傳統「金繼」修復技法進行修復。檢測結果顯示，此次作品的破損並非人為問題，而是瓷盤先天結構不良，胎體較為疏鬆的緣故。

故宮博物院長林正儀表示，感謝出川館長對故宮修復團隊專業能力的信賴，答應將青花柳葉鳥紋盤留在故宮進行修復。在修復過程中，尊重日方的建議，第一次採取「金繼」修復技法。這項日本傳統的技法，先是黏著、上漆，再敷上金粉，留下了美麗的兩條金線，為這件瓷盤注入了新生命，也留下了文物保存維護的經驗資產。

日本大阪市立東洋陶磁美術館長出川哲朗檢視盤體後發現，在未有外力介入下，該盤體在原位置脫落，崩離裂成三塊，是很罕見的狀況。他也說，「古文物有一定壽命，這個盤子碰巧比較短。」；事件發生後，院內組修復團隊檢測盤體、分析數據，做科學驗證。也依照日方指定以「金繕」方式進行修補，似是應了西方諺語「每一朵烏雲都鑲有銀邊」。

修護後的瓷盤，綴上了美麗的金線；盤體呈現英文字母Ｙ狀的修補痕，宛若金色的生命線，讓將近四百歲的青花柳葉鳥紋盤獲得新生。感謝在此期間故宮盡力修復，以往修復文物會盡量回到最初的模樣，這次透過金繼技法，在原本破碎的痕跡上敷上金漆，在盤面上形成一個新的Y字型，那是一種美，一件創新的作品。他也帶哲理地說，從這件事情上學到「萬物皆須一死，凡事皆有定數」，原本的作品已走到盡路，現在有了新的生命。

青花柳葉鳥紋盤為日本有田窯，於17世紀因應歐洲貿易而生產的青花瓷盤，製作於日本九州佐賀縣的有田町，也是大阪市立東洋陶磁美術館借展故宮南院「揚帆萬里—日本伊萬里瓷器特展」的展品之一。這件青花大盤盤內面滿佈紋飾，主題紋飾是河邊沿岸的兩隻鳥，遠景為柳樹，近處有樹叢；在靜謐的空氣當中，彷彿聽得到鳥鳴之聲，意境十分悠遠。

林正儀說，去年7月18日於台灣展出期間，在沒有外力介入下，該盤體在原位置脫落，也促成了故宮及大阪市立東洋陶磁美術館兩方合作關係，未來將持續在展覽、研究、教育推廣方面合作。修復過程中，必須控制一定的濕度，以及維持在精準的溫度，是一件需要費心的工程。

故宮表示，為了紀念修復歷程，將在南院推出「圓滿—青花柳葉鳥紋盤修復成果特展」，展期自6月28日至12月28日，除展出重獲新生的青花柳葉鳥紋盤外，也將播放修復紀錄片，並陳列展示文物經科技檢驗的分析照片與參考標本，同時配合展覽舉辦「伊萬里瓷器研究與檢測修復」工作坊。

故宮指出，接下來舉辦的「伊萬里瓷器研究與檢測修復」工作坊是以此次作品的破損事件作為媒介，也是故宮與大阪東洋陶磁美術館自去(106)年簽訂姊妹館協定以來，共同進行合作研究的開端，其中包含科學分析、修復等各個角度進行研究的成果，意義十分珍貴，日後期待兩館更多合作研究的結果可運用於未來教育推廣等各種活動上。

向日本借展的青花柳葉鳥紋盤崩裂，歷經一年時間，故宮以日方指定的「金繼」手法修復，...
向日本借展的青花柳葉鳥紋盤崩裂，歷經一年時間，故宮以日方指定的「金繼」手法修復，這項傳統技法先是黏著、上漆，再敷上金粉，讓盤體留下Ｙ字型的兩條美麗金線，延續了盤子的生命，也象徵文物獲得新生。圖／國立故宮博物院提供
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故宮南院美術館大阪
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