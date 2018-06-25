旅途美麗瞬間落筆 王正明速寫展吸睛

2018-06-25 18:17 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



桂冠實業董事長王正明私底下熱愛畫畫，7月將舉辦《遊戲人間》個展。（photo by 王正明提供） 分享 facebook 「為了詮釋米蘭大教堂的複雜線條，我足足站了45分鐘；到了義大利威尼斯時，我喜歡挑戰清晨與夜間光影變化，描繪在倒影裡扭曲的建築物。」桂冠實業董事長王正明私底下熱愛畫畫，在旅遊途中透過速寫捕捉異國風景，讓觀眾身歷其境。他將舉辦《遊戲人間》個展，7月2日至31日將於沾美藝術庭苑展出遊歷波蘭、俄羅斯、義大利等沿途的美景。

桂冠實業董事長王正明樂於以速寫分享生活所見所感與人生哲思，溫暖的筆觸、感性律動的俐落線條，勾勒出日常的人情氛圍與故事，傳達生命本該擁有的熱情與厚度。他擅於用最原始的畫筆與紙張，將片刻濃縮在一方圖面，「透過畫筆，每張畫作都是一段旅遊實境的精華縮影。」

《遊戲人間》是王正明第四次舉辦的個人畫展，這次將展出他到波蘭、俄羅斯、聖彼得堡、莫斯科、威尼斯等世界各地旅行所見的感動美景。王正明受訪時分享，「與過去展出作品不同的是，這次的筆觸比過去更活潑、線條也越來越少」，也希望透過速寫捕捉異國風景，讓觀眾身歷其境，感受到景色與建築的美。

「畫友常開玩笑說，只要看到站著畫畫的人，那就是我。」王正明笑說，大部分速寫畫家喜歡坐著畫畫，但自己偏愛站著畫，在小小的畫冊上勾勒比較得心應手，此外，這次最困難的就是畫「米蘭大教堂」，因為教堂的建築相當精緻、複雜，要用極簡線條描繪並不容易，「我整整站了45分鐘才把它完成！」

此外，王正明還熱愛挑戰最難表現的「光影」，像是有「水都」之稱的義大利威尼斯，白天和夜晚給人的感覺相當不同，「大多人都喜歡在大白天畫畫，但我更喜歡挑戰清晨和夜間的光影變化」，因此，除了從宏觀的角度欣賞威尼斯，王正明還特別從水面上的倒影捕捉建築扭曲的線條特色，希望觀眾能感受到建築的有趣之處。

王正明創作個展《遊戲人間》將從7月2日至31日在台北市大安區新生南路「沾美藝術庭苑」展出。

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