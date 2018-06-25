影／歐洲的後花園！台灣人赴歐旅遊 荷蘭躍第三大國
荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德說，根據荷蘭統計局統計，去年荷蘭海外遊客增長最快的來源國是台灣，對於有這樣的趨勢他感到很高興，過去幾年荷蘭在台灣的知名度增加，在很多領域都有加強合作。
紀維德說，台灣是荷蘭去年觀光客人數成長最多的來源國，從一年3萬6千人增長到6萬6千人，荷蘭躍升成台灣人赴歐的第三大目的國，只輸給德國和法國，尤其是和法國只差幾百人；不過增加的不只有觀光客，商業往來、留學生人數也增加，原因包括荷蘭在很多領域加強和台灣的合作，包括離岸風電、高科技，航空公司推出直飛阿姆斯特丹，荷蘭也有很多英語課程，吸引台灣人就讀。
紀維德說，春天是荷蘭的花季，對台灣人來說很有吸引力，阿姆斯特丹也是一個很好玩的城市，融合很多文化，對年輕人有很大吸引力，每年的管弦樂音樂節和爵士樂節也都吸引很多觀光客；另外也有很多觀光客到荷蘭一定會去知名景點如羊角村走走。
紀維德推薦，觀光客除了去知名景點，還可以去當地鄉下的起司農場，去看荷蘭非常有名的起司，荷蘭國內大約有3、4百間起司農場，農場裡有養牛、羊，若農場有開放，可以上網報名，到當地去看起司製作過程，他相當推薦，今年還帶了朋友去看。
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