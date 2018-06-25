親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

消防小隊長救人沒穿制服要處分 澎縣消防局：沒送懲處

用金飾繳過路費遭拒 男子拔擋桿大鬧收費站

影／歐洲的後花園！台灣人赴歐旅遊 荷蘭躍第三大國

2018-06-25 17:48聯合報 記者徐偉真╱即時報導

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德說，根據荷蘭統計局統計，去年荷蘭海外遊客增長最快的來源國是台灣，對於有這樣的趨勢他感到很高興，過去幾年荷蘭在台灣的知名度增加，在很多領域都有加強合作。

紀維德說，台灣是荷蘭去年觀光客人數成長最多的來源國，從一年3萬6千人增長到6萬6千人，荷蘭躍升成台灣人赴歐的第三大目的國，只輸給德國和法國，尤其是和法國只差幾百人；不過增加的不只有觀光客，商業往來、留學生人數也增加，原因包括荷蘭在很多領域加強和台灣的合作，包括離岸風電、高科技，航空公司推出直飛阿姆斯特丹，荷蘭也有很多英語課程，吸引台灣人就讀。

紀維德說，春天是荷蘭的花季，對台灣人來說很有吸引力，阿姆斯特丹也是一個很好玩的城市，融合很多文化，對年輕人有很大吸引力，每年的管弦樂音樂節和爵士樂節也都吸引很多觀光客；另外也有很多觀光客到荷蘭一定會去知名景點如羊角村走走。

紀維德推薦，觀光客除了去知名景點，還可以去當地鄉下的起司農場，去看荷蘭非常有名的起司，荷蘭國內大約有3、4百間起司農場，農場裡有養牛、羊，若農場有開放，可以上網報名，到當地去看起司製作過程，他相當推薦，今年還帶了朋友去看。

荷蘭庫肯霍夫公園(Keukenhof)今年4月21日舉行一年一度的花車遊行，現場...
荷蘭庫肯霍夫公園(Keukenhof)今年4月21日舉行一年一度的花車遊行，現場有樂隊演奏、花車遊行和現場演唱。記者徐偉真／攝影
分享

荷蘭法國
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

旅途美麗瞬間落筆 王正明速寫展吸睛

2018-06-25 18:17

設計感十足！米奇手持刨冰機、膠囊保冷瓶最酷

2018-06-25 14:27

今夏最時尚！歐美正風靡「泡泡騷」 生活態度的配件

2018-06-25 14:22

Lenovo Mirage系列月底上市 在台搶攻電競遊戲市場

2018-06-25 13:24

買肉也走時尚！湯瑪仕肉舖連中南美牛肉都吃得到

2018-06-25 11:55

一種鮭魚多樣吃法 限定焦糖鮭蜜握壽司這裡吃

2018-06-25 11:55

避免丘疹膿疱長滿臉 醫師建議保養宜簡單溫和

2018-06-25 11:05

香港暑假優惠來了！行程買一送一、揪團最高省1萬5

2018-06-25 07:45

愈熱愈要吃麻辣！今夏新菜 川味大爆發

2018-06-25 07:41

優人物／插畫生活家 米力的時間控與執行力

2018-06-24 23:51

Pony面子好大！天后蔡依林來加盟

2018-06-24 17:35

腕表迷沸騰了！ 寶璣、寶珀新品接力展出

2018-06-24 16:16

Thom Browne打造成人童話 丁海寅捧場Kim Jones首秀

2018-06-24 15:03

新加坡米其林7月底揭曉 唯一三星「侯布雄」只開到6月底

2018-06-24 13:20

文華東方義式早午餐再升級 龍蝦、肋眼、海鮮3選1

2018-06-24 12:53

台灣表迷搶限量表 未見本尊就下訂

2018-06-24 10:55

又是紅底鞋 金曲獎典禮上鏡率最高

2018-06-24 01:53

老蕭金曲獎穿搭全解析 總值5千萬根本可買豪宅

2018-06-24 01:25

才拿米其林！ 新都里公告7月停業 又是因「租約到期」

2018-06-23 23:50

美洲豹與蛇攻佔紅毯 阿妹徐若瑄都中招

2018-06-23 21:05

東廣島徵「台灣觀光大使」 免費去日本玩4天

2018-06-23 19:41

台北老爺酒店夏日活力祭 鰻魚飯上桌

2018-06-23 12:35

瑞士工藝腕表 木片、麥桿拼出馬賽克

2018-06-22 23:05

限量瓶身加持 經典保養品有「藝」味

2018-06-22 22:44

REDValentino 早秋叛逆公主風

2018-06-22 22:39

量販店世足商品夯 限定紀念球熱銷

2018-06-22 21:38

一機多用 移動式空調 涼爽帶著走

2018-06-22 21:29

只有這兩天！GODIVA巧克力霜淇淋買1送1

2018-06-22 19:49

PANDORA x 香港迪士尼獨家！小兔串飾來了

2018-06-22 19:36

MAC征戰時裝周秘密武器 有如自備柔焦濾鏡

2018-06-22 19:28

三宅一生2019春夏男裝 幻光與染印的飄逸

2018-06-22 19:19

蕾哈娜提透明LV包 看春夏男裝的綠野仙蹤奇幻冒險

2018-06-22 19:16

今夏笑著跟「油肌」說分手 三款補妝好物記得帶出門

2018-06-22 19:00

15公分超高鮮奶油！ 日本鬆餅店登台 26日試營運

2018-06-22 17:54

世界第一名主廚 巧手戴的竟是沛納海

2018-06-22 17:07

戴TASAKI當影展大使 張鈞甯親善「玩美」

2018-06-22 16:47

外帶商機無限！ 邁泉豬排首間外帶專賣店北車開幕

2018-06-22 16:41

伊度表愛海豚捐公益 主播劉傑中環保從小事做起

2018-06-22 16:40

阿KEN、安心亞為了它合體 號召千人大乾杯

2018-06-22 15:59
看更多

熱門文章

願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

2018-06-24 21:14

願景／照顧者心聲：沒來照顧就請閉嘴 別再下指導棋了

2018-06-24 21:44

全台400間旅宿「住一晚送一晚」 延長到7月15日

2018-06-24 19:38

願景／照顧者心聲：早對手足死心 不敢奢望幫忙

2018-06-24 21:44

父母感情好愛放閃 她意外揭開爸爸不離身護身符秘密

2018-06-25 10:50

一 元「福田水餃」 6月底揮別高雄

2018-06-25 07:44

殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-25 08:00

洗腎接錯管 台大醫院證實：洗腎室護理師出錯

2018-06-24 19:51

書迷送別金石堂城中店 創辦人嘆：沒官員到選舉要緊

2018-06-24 22:37

【重磅快評】我們要把台灣獼猴變成「傳說中」的動物？

2018-06-25 10:52

唐綺陽星座運勢週報：白羊名聲地位蒸蒸日上 處女有正財運

2018-06-25 07:32

羞！八色鳥洗澎澎「濕背秀」 場邊架成大砲海

2018-06-25 15:22

今日星座運勢／獅子 內心渴望關注 避免逛街亂花錢

2018-06-25 00:00

為什麼缺工但農業師傅卻不好用？他們道出真正原因

2018-06-25 13:18

大批書迷搶看最後一眼 金石堂城中店熄燈

2018-06-25 00:02

思念之情／煎成思念

2018-06-25 06:00

賞文迴響／異姓兄弟見真情

2018-06-25 06:00

超商正職薪水和工讀差不多 網友嘆：扛責任卻沒價值

2018-06-25 14:57

心情點滴／歲月之擔

2018-06-25 06:00

各地上午晴朗 留意午後雨勢

2018-06-25 04:55

談台大醫院插錯管 醫師：洗腎中心無自來水口

2018-06-24 21:40

金石堂城中店熄燈 書迷合影留念

2018-06-24 22:37

香港暑假優惠來了！行程買一送一、揪團最高省1萬5

2018-06-25 07:45

洗腎接錯管 台大醫緊急將接頭換防呆裝置

2018-06-25 00:09

森鐵員工不滿薪資天花板被壓低 林務局：鼓勵跳大級

2018-06-25 11:54

分屍案接連數起…社會急需的性別教育：被拒絕是理所當然，被接受不是

2018-06-25 11:19

20年來少不了菸和烈酒 45歲女得了食道癌

2018-06-25 09:53

影／30日起 飛美旅客限帶350ml以內粉狀物

2018-06-25 12:39

全台首座！成大將新建老人醫院

2018-06-25 10:53

影／金石堂城中店結束營業 書迷依依不捨

2018-06-24 23:12

台大醫院洗腎接錯管 衛福部將修法要求通報

2018-06-24 23:41

飛機便當、高樓餐盒！昇恆昌、台北101搶攻用餐商機

2018-06-25 16:20

林管處招考森林護管員 享福利月薪2萬7起跳

2018-06-25 12:19

愈熱愈要吃麻辣！今夏新菜 川味大爆發

2018-06-25 07:41

廠商不服森鐵新車驗收不過 台鐵擬找第三方鑑定

2018-06-25 10:57

周末高壓若北移 彭啟明: 午後雷陣雨可能增加

2018-06-25 09:13

洗腎管路疏失一年356件 專家估黑數超過300倍

2018-06-25 12:18

台灣獼猴保育是否降級 動保團體籲審慎評估

2018-06-24 20:05

空汙引發鼻過敏 上班族口臭鼾聲驚人

2018-06-25 07:22

加拿大航空開航周年 台北飛北美來回含稅2萬有找

2018-06-25 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top