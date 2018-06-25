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Christian Dada借鑑情色大師 dunhill顛覆英倫紳士風

2018-06-25 17:19聯合報 記者曾智緯╱即時報導

日本設計師森川正規的個人品牌Christian Dada這季仍從情色攝影大師荒木經惟的作品獲得啟發，依循過往將「缺憾美學」的概念實踐。

Christian Dada的2019春夏設計，把各種面料重新裝飾與質地處理，這系列大致上可分為三個部分，先是透過全白的單品傳遞攝影輯中的孤寂與純粹，再轉變成多種素材拼貼出紋理質感，最後再以大面積渲染的面料隨意包裹出身體輪廓。棉質T恤與牛仔褲經過反覆染色，帶出荒木經惟照片裡煙塵瀰漫的天空；襯衫上龜裂的表面則讓人想起斑駁剝落的牆面；色彩剝落的效果同樣運用在棉質襯衫與長褲，另外還加上了垂墜的布料作為裝飾。而森川正規一貫的把東、西方文化交融的設計，本季也沒有缺席，散見其中的和服設計與Oversized的襯衫搭配，就是最好的印證。

英倫品牌dunhill沒有在自家辦大秀，反而是在巴黎展出最新的男裝系列，現任創意總監Mark Weston說「我想要用一種精緻優雅的方式顛覆經典男裝風格，這是對傳統品味與設計理念的質疑」。的確從這系列的設計來看，dunhill擺脫了刻板的嚴肅印象，跨越英倫文化與階級界線，以休閒的合身剪裁取代經典輪廓線，晚禮服使用的真絲看起來就像是高科技面料，而主要出現在家居服的雲紋綢，如今卻用於正裝禮服。革新不僅如此，這一季也首次採用大理石雲紋於連帽風衣上，彰顯出別致趣味又不失經典的格調。

dunhill這一季也首次採用大理石雲紋於連帽風衣上，彰顯出別致趣味又不失經典的...
dunhill這一季也首次採用大理石雲紋於連帽風衣上，彰顯出別致趣味又不失經典的格調。圖／dunhill提供
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誇張比例的襯衫設計，表達了相機變焦的概念，也是Christian Dada取材自...
誇張比例的襯衫設計，表達了相機變焦的概念，也是Christian Dada取材自攝影的概念。圖／摘自PixelFormula
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全新的輪廓，透過不同單品的比例搭配，讓dunhill的新一季設計展現出不同風貌。...
全新的輪廓，透過不同單品的比例搭配，讓dunhill的新一季設計展現出不同風貌。圖／dunhill提供
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透過各種異材質的拼貼，呈現不同的質感與紋理是Christian Dada本季系列...
透過各種異材質的拼貼，呈現不同的質感與紋理是Christian Dada本季系列中的一環。圖／摘自PixelFormula
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