Christian Dada借鑑情色大師 dunhill顛覆英倫紳士風

2018-06-25 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



日本設計師森川正規的個人品牌Christian Dada這季仍從情色攝影大師荒木經惟的作品獲得啟發，依循過往將「缺憾美學」的概念實踐。

Christian Dada的2019春夏設計，把各種面料重新裝飾與質地處理，這系列大致上可分為三個部分，先是透過全白的單品傳遞攝影輯中的孤寂與純粹，再轉變成多種素材拼貼出紋理質感，最後再以大面積渲染的面料隨意包裹出身體輪廓。棉質T恤與牛仔褲經過反覆染色，帶出荒木經惟照片裡煙塵瀰漫的天空；襯衫上龜裂的表面則讓人想起斑駁剝落的牆面；色彩剝落的效果同樣運用在棉質襯衫與長褲，另外還加上了垂墜的布料作為裝飾。而森川正規一貫的把東、西方文化交融的設計，本季也沒有缺席，散見其中的和服設計與Oversized的襯衫搭配，就是最好的印證。