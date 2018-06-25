Lenovo Mirage系列月底上市 在台搶攻電競遊戲市場

2018-06-25 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



今年初在美國CES消費性電子展中亮相的Lenovo Mirage Solo頭戴顯示器與Mirage相機，近日宣布將於六月底正式在台灣上市，這款Lenovo與Google合作推出、搭載Daydream平台的頭戴VR顯示器，為Daydream平台首款可獨立使用、不受線材限制的裝置，因而特別受到矚目，除了能透過無線的Daydream控制器輕鬆操控遊戲功能，還能搭配備有雙13MP魚眼鏡頭與180×180度視野的Mirage相機，運用其所拍攝照片或影片，感受屬於個人的虛擬實境內容。

Lenovo台灣區總經理林祺斌表示，針對台灣家用消費市場，Lenovo將在電競、AR／VR商品上提供更多選擇，且發現消費者使用情境漸漸在改變，希望能在不同裝置之間有一致且完整的使用經驗，未來也將致力於人工智慧、物聯網、智慧家庭等領域持續進行創新。Lenovo下半年也將與Yahoo合作，推出台港電競賽事，提供玩家更國際化的發揮平台。除了設計感，電競筆電更會透過內建Lenovo Nerve Sense，讓玩家能由內而外自訂及校準電腦，輕鬆客製化個人設定。