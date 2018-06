設計感十足!米奇手持刨冰機、膠囊保冷瓶最酷

2018-06-25 聯合晚報 記者 葉卉軒 /台北報導



「mosh!膠囊保冷瓶」今夏也很夯。 群光電子/提供 分享 facebook

設計感十足的日系家電Doshisha,今年歡慶米奇90歲生日,特別與Disney聯名推出米奇電動手持刨冰機,採用經典米奇紅黑配色,以及招牌圓耳朵作為機身設計。此外,同樣來自日本的「mosh!膠囊保冷瓶」今夏也很夯,除了基本的保冷功能外,將肩部透明Tritan材質旋轉開來,還能當作放置水果或沙拉的保鮮杯使用,而其真空雙層不銹鋼杯身也能做為最夯的冰壩杯,並一口氣推出了七個顏色,除了經典的黑白色外,還有適合夏天的清爽粉嫩色系,其外觀宛如配件般亮眼,讓人能依照心情、服裝隨心所欲變換搭配。

除了米奇,今年Felix the Cat(菲力貓)也強勢回歸。荷蘭品牌Scotch & Soda旗下牛仔服飾系列Amsterdams Blauw與Universal Brand Development再度攜手合作,推出全球最具有年代歷史的經典卡通人物-菲力貓﹝Felix the Cat﹞獨家聯名系列,強勢宣告「菲力貓回來了”The Cat is Back”!!」。產品包括洋溢著個性風格的連帽外套和迷彩外套、T恤、牛仔褲及托特包,涵蓋男女裝系列,預計於6月下旬Scotch & Soda台北101專門店販售。

此次聯名系列使用了帶著調皮笑容的Felix the Cat圖騰,以手繪感塗鴉或是勳章的方式呈現,俏皮趣味的系列,預料將再度掀起搶購風潮。

穿戴式裝置品牌Fitbit,今夏全新推出的Versa,不僅是Fitbit最輕巧的智慧手錶,具有時髦設計、進階健康與健身功能,而且它還是可以「嗶」進捷運的智慧手錶。Fitbit與一卡通合作,預估可讓數百萬名通勤人士享受到手錶支付的便利,只要在Fitbit Versa或Fitbit Ionic內加載一卡通,就可在支援一卡通系統的地方付款。使用者可新增虛擬的一卡通,或是於Fitbit Pay錢包綁定中國信託、台新銀行及聯邦銀行的一卡通聯名卡。