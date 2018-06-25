設計感十足！米奇手持刨冰機、膠囊保冷瓶最酷

2018-06-25 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



「mosh！膠囊保冷瓶」今夏也很夯。 群光電子/提供 分享 facebook

設計感十足的日系家電Doshisha，今年歡慶米奇90歲生日，特別與Disney聯名推出米奇電動手持刨冰機，採用經典米奇紅黑配色，以及招牌圓耳朵作為機身設計。此外，同樣來自日本的「mosh！膠囊保冷瓶」今夏也很夯，除了基本的保冷功能外，將肩部透明Tritan材質旋轉開來，還能當作放置水果或沙拉的保鮮杯使用，而其真空雙層不銹鋼杯身也能做為最夯的冰壩杯，並一口氣推出了七個顏色，除了經典的黑白色外，還有適合夏天的清爽粉嫩色系，其外觀宛如配件般亮眼，讓人能依照心情、服裝隨心所欲變換搭配。

除了米奇，今年Felix the Cat（菲力貓）也強勢回歸。荷蘭品牌Scotch & Soda旗下牛仔服飾系列Amsterdams Blauw與Universal Brand Development再度攜手合作，推出全球最具有年代歷史的經典卡通人物-菲力貓﹝Felix the Cat﹞獨家聯名系列，強勢宣告「菲力貓回來了”The Cat is Back”!!」。產品包括洋溢著個性風格的連帽外套和迷彩外套、T恤、牛仔褲及托特包，涵蓋男女裝系列，預計於6月下旬Scotch & Soda台北101專門店販售。

日系家電Doshisha今年歡慶米奇90歲生日，特別與Disney聯名推出米奇電動手持刨冰機。 群光電子/提供 分享 facebook

此次聯名系列使用了帶著調皮笑容的Felix the Cat圖騰，以手繪感塗鴉或是勳章的方式呈現，俏皮趣味的系列，預料將再度掀起搶購風潮。

穿戴式裝置品牌Fitbit，今夏全新推出的Versa，不僅是Fitbit最輕巧的智慧手錶，具有時髦設計、進階健康與健身功能，而且它還是可以「嗶」進捷運的智慧手錶。Fitbit與一卡通合作，預估可讓數百萬名通勤人士享受到手錶支付的便利，只要在Fitbit Versa或Fitbit Ionic內加載一卡通，就可在支援一卡通系統的地方付款。使用者可新增虛擬的一卡通，或是於Fitbit Pay錢包綁定中國信託、台新銀行及聯邦銀行的一卡通聯名卡。