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金曲獎上 劉福助唱的是臺灣版嘻哈嗎？

不碰垃圾食物、僅吃健康甜食60天…他的身體起了驚人變化

一種鮭魚多樣吃法 限定焦糖鮭蜜握壽司這裡吃

2018-06-25 11:55聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

富含油脂的鮭魚是許多饕客最愛，買了鮭魚回家雖然乾煎就很美味，但不禁還是會想要嘗試不同料理方式，亞洲首創的鮭魚品牌Supreme Salmon美威鮭魚已陸續在全台開設鮭魚專賣店，提供多樣化的鮭魚料理，每季還會推出期間限定餐點，搭配冷凍「輕鬆料理系列」，隨時滿足喜愛鮭魚的消費者。

美威鮭魚即日起於台北誠品信義店、新光三越A11店、京站店、北新店以及新光三越台南西門店推出「炭烤鮭魚菲力佐陽光時蔬」，嚴選鮭魚中段油脂最均勻的肥嫩部位，以高溫烘烤鎖住鮭魚獨有的綿密脂香，佐上主廚特製酸甜醬汁後炙燒，讓鮭魚菲力融入酸甜焦香，搭配鮮美時蔬與外酥內軟的竹炭麵包，眾多健康食材足以繽紛您的味蕾。而除了先前推出廣受歡迎的「加州起司炙燒鮭魚握壽司」，今夏再推期間限定的「焦糖鮭蜜握壽司」，將產地直送的新鮮鮭魚、美乃滋佐焦糖炙燒，一口咬下金黃微焦的外層，嫩、鮮、甜的多重美味令人回味再三。其他如泰式嫩烤鮭魚排、鮮蔬鮭魚花園沙拉、地中海式嫩煎鮭魚義大利麵等餐點，也都很適合夏季，現在只要點購任一套餐，加價29元，即可搭配沁涼透心的冰鮮桔梅果醋飲，酸甜清爽口感與鮭魚料理最速配。

新推出炭烤鮭魚菲力佐陽光時蔬，肥嫩鮭魚搭配鮮美時蔬與外酥內軟的竹炭麵包，健康飽足...
新推出炭烤鮭魚菲力佐陽光時蔬，肥嫩鮭魚搭配鮮美時蔬與外酥內軟的竹炭麵包，健康飽足。圖／美威鮭魚提供
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期間限定的焦糖鮭蜜握壽司，運用新鮮鮭魚、美乃滋佐焦糖炙燒。圖／美威鮭魚提供
期間限定的焦糖鮭蜜握壽司，運用新鮮鮭魚、美乃滋佐焦糖炙燒。圖／美威鮭魚提供
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冰鮮桔梅果醋飲嚴選整顆新鮮金桔與甘醇梅子醋，沁涼酸甜，與鮭魚料理最速配！圖／美威...
冰鮮桔梅果醋飲嚴選整顆新鮮金桔與甘醇梅子醋，沁涼酸甜，與鮭魚料理最速配！圖／美威鮭魚提供
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