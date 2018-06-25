一種鮭魚多樣吃法 限定焦糖鮭蜜握壽司這裡吃

2018-06-25 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



富含油脂的鮭魚是許多饕客最愛，買了鮭魚回家雖然乾煎就很美味，但不禁還是會想要嘗試不同料理方式，亞洲首創的鮭魚品牌Supreme Salmon美威鮭魚已陸續在全台開設鮭魚專賣店，提供多樣化的鮭魚料理，每季還會推出期間限定餐點，搭配冷凍「輕鬆料理系列」，隨時滿足喜愛鮭魚的消費者。