買肉也走時尚！湯瑪仕肉舖連中南美牛肉都吃得到

2018-06-25 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



買肉也能買得很時尚！打破一般對傳統肉舖的印象，坐落在捷運萬隆站附近巷弄的湯瑪仕肉舖，以全新樣貌重開張，並販售來自各國的肉品，牛肉、海鮮應有盡有，最特別的是可以品嘗到來自台灣少見的中南美牛肉，風味口感與其他國家迥然不同，令人耳目一新的滋味。同時，店內肉品以小包裝方便外食族，價位從親民價到高價位皆有，以牛肉為例，價差最多可差到10倍。

湯瑪仕肉舖是由老字號肉品進口商創立的品牌，原本該門市僅用來展示肉品，但近來大舉翻修，一改過去的生鮮超市感，請來設計師重新設計品牌LOGO及門市，讓老店有了新樣貌。不論店外或是店內以簡潔的白色搭配LOGO，簡約俐落的設計，確實不同於以往對肉舖的印象。而店內精緻包裝的肉品，一一擺放陳列在架上，符合一般人伸手就能拿到的高度，不會有被商品淹沒的感受。

湯瑪仕肉舖販售的商品相當多元，舉凡各國牛肉或是新鮮海鮮，甚至是清真認證的肉品，都可以在這裡買得到。肉舖第二代經營者曾曼妮提到，除了一般市面上常見的牛肉，如澳洲、日本、美國外，還可以買得到中南美牛肉，包含巴拉圭、哥斯大黎加、尼加拉瓜等，相當帶勁的口感及充滿牛的「野」味，可完全迥異於現在台灣市面上能嘗到的牛肉。

曾曼妮表示，湯瑪仕肉舖肉品主打小包裝，以加強保鮮度，還能方便小家庭或外食族食用。價格部分則從低價到高價都有，以200到300公克的牛肉為例，低價位大約100元到200元就有，高價位則是1,000元至2,000元左右，滿足不同族群的需求。此外，每款肉品皆有食安把關，設有安心履歷，可以查得到肉品從何來。

為了慶祝老店重裝上市，湯瑪仕肉舖即日起推出IG打卡送機票活動，若是拍下羅斯福門市店面或是含有Thomas Meat字樣的產品包裝照，並上傳到Instagram打卡，就有機會抽中沖繩來回機票，價值新台幣16,000元。另有日本頂級和牛、誠品禮券等多項大獎。