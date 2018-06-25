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暑假作業「玩電動」 哪間小學這麼爽？

避免丘疹膿疱長滿臉 醫師建議保養宜簡單溫和

2018-06-25 11:05聯合報 記者羅真╱即時報導

市面上的化妝品保養品琳瑯滿目，強調功效各異，相當吸睛，但皮膚科醫師提醒，使用在臉上的東西過多，可能使皮膚本身屏障能力下降，酒糟性皮膚炎等皮膚問題恐將一一冒生。

皮膚科醫師林政賢說，酒糟性皮膚炎是一種慢性且反覆發作的皮膚炎，常見的症狀包括臉潮紅、起膿包或丘疹、長出鼻瘤、眼睛刺癢甚或發生結膜炎等。其發生原因複雜，目前沒有定論，長期過度清潔帶來的表皮上壁缺損是可能的原因之一，其他致病因子還包括紫外線暴露、免疫系統異常、血管活性異常、臉上蠕形蟎蟲量較高等，這些因子並非獨立，也可能互相影響。

皮膚科醫師邱品齊說，統計調查中看見，在亞洲，酒糟性皮膚炎好發於年輕人，男女比例為1:3，但詳細原因不明。

近年來發現，不少人每天在臉上使用的保養品或化妝品太多，可能因此使得皮膚本身屏障能力下降，催生皮膚問題；另外，不少年輕人飲食西化又晚睡，可能使皮膚毛囊易出油，影響臉部共生細菌菌落，使蠕形蟎蟲數量大量增加，這個寄生蟲會釋放發炎因子，誘發皮膚免疫反應，提升酒糟性皮膚炎風險。

要避免酒糟性皮膚炎纏身，林政賢建議，保養上，宜盡量簡單溫和，減少皮膚刺激或過敏；飲食上，應避免辛辣刺激性的食物以及含酒精的飲料；生活上，應避免過度日曬、情緒壓力太大、處在過熱或過冷的環境等，否則易使皮膚炎發作或者更加惡化。

市面上的化妝品保養品琳瑯滿目，強調功效各異，相當吸睛，但皮膚科醫師提醒，使用在臉...
市面上的化妝品保養品琳瑯滿目，強調功效各異，相當吸睛，但皮膚科醫師提醒，使用在臉上的東西過多，可能使皮膚本身屏障能力下降，酒糟性皮膚炎等皮膚問題恐將一一冒生。圖／取自Ingimage
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