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有.設計布局設計跨境 進軍海外市場！

2018-06-26 11:09聯合新聞網 有.設計 uDesign

聯合數位文創旗下的設計電商平台—有.設計uDesign，於2014年成立後，匯聚美國、日本、香港、歐洲等、超過2萬多件國內外設計品牌與新創募資作品，於2018年6月、正式啟動將台灣設計品牌多角推向國際的計劃。

圖/文 聯合數位文創提供
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青幻舍 360度立體書

有.設計uDesign夾帶著母公司聯合報系的媒體資源，如平面紙媒、多元社群、線上媒體等，同時擔任紅點設計獎的國際媒體夥伴，於2017年起，積極推動與海外平台、設計媒體與品牌間的聯繫，並於今年首度引進Today is art day、青幻舎360° 立體書、SML x Jason Freeny | 半剖系列公仔 等商品預購，引發搶購熱潮。平台林倫慶總監表示台灣有非常多傑出的設計師、設計品，我們希望能帶著這些優秀的作品走向國際市場，並建立雙向的管道，把世界好的設計也帶進台灣。同時，於台灣積極落實在地文化推廣，投入資源在各文化表演與展覽中，今年與色廊展、福隆沙雕季等作實體合作，讓更多設計品牌有被看見、欣賞的機會，從線上走到線下，聚合資源提供消費者互動體驗。

圖/文 聯合數位文創提供
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此外，有.設計uDesign於也持續進行跨業結盟，不斷尋找國內外優質合作對象，2018下半年更致力於將台灣設計帶往國外募資網站indiegogo，首先第一個即將在6月18日於indiegogo上線的設計商品是先前在嘖嘖募資廣受好評的恐龍燈，無論是在募資平台或是有.設計uDesign網站共締造了200多萬金額，設計師易健行用一盞恐龍燈翻轉想像，讓燈具不再只是燈具，為居家空間提升整體趣味氛圍。

圖/文 聯合數位文創提供
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接續恐龍燈，現正規劃PAIX智慧背包、Make Shine雨傘等代表台灣設計的商品跨境，未來將持續整合國內外設計優質選品，報導最新設計趨勢，在既有基礎上建立多元的設計對話交流。

◇ 追蹤海外有.設計 instagram (@udndesign) ，讓台灣設計發光發熱!

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