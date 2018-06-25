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香港暑假優惠來了！行程買一送一、揪團最高省1萬5

2018-06-25 07:45聯合報 記者羅建怡╱即時報導

今夏香港為孩子們打造5大圓夢體驗，包括海陸空交通狂想曲、卡通人物陪玩的主題樂園、讓孩子放電的室內遊樂場、香港限定的難忘體驗、好吃又好玩的夢幻餐廳等，暑假不無聊；此外，多家旅行業者也在暑期推出香港親子優惠行程或票價優惠，揪團遊港最多還可省下1萬5千元。

不只如此，透過港旅局全新設計的「童話遊香港」活動網站，輸入孩子姓名與照片，就能設計出屬於孩子的專屬香港旅遊繪本，在Facebook上分享還有機會抽中4張全家香港來回機票。

5大圓夢體驗之一的「海、陸、空交通狂想曲」，指的是香港各種交通體驗，像是現存唯一航行的骨董帆船「鴨靈號」、獨特叮叮聲響的「電車全景遊」，也可以搭上直升機，俯瞰「最美天際線」之一的維多利亞港。「香港限定」的體驗也不容錯過，例如香港杜莎夫人蠟像館、Zoom Ribs充氣艇，以及全球極其罕見的粉紅海豚生態遊。

今夏遊香港優惠也多，長榮航空7月1日至8月31日憑有效登機證與護照到指定熱門景點與商家，即可享有優惠，包括鴨靈號大人船票買一送一、兒童免費搭乘；天際100觀景台原價購買兩張成人門票、免費獲贈兒童門票一張；香港海洋公園則享日間門票88折。KLOOK客路輸入優惠碼KLOOKHKFAM即可享有暑假親子行程66折起。

此外，可樂旅遊推出「香港迪士尼自由行」，包括迪士尼朋友早餐會、樂園2日門票及園區酒店兩晚，3天2夜含稅12,388元起。雄獅旅遊「大手牽小手」香港五星酒店暑期親子專案3日自由行，第1位小孩折5千、第2位小孩免費，4人1室含稅9,999元起；雄獅另獨家企劃與迪士尼新朋友Stella Lou見面會＋海洋公園雙樂園3天2夜含稅19,999元起。燦星旅遊以「家庭相揪玩香港」的概念推出3天2夜含稅8,999元起，最高可折1萬5千元。

鴨靈號為香港僅存的傳統中式帆船，憑登機證就有機會買一再送一。圖／港旅局提供
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乘坐直升機以全新視角體驗維多利亞港。圖／KLOOK客路提供
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餐廳發揮創意將港點變的有趣又好吃。圖／港旅局提供
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香港迪士尼親子自由行

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