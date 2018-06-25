香港暑假優惠來了！行程買一送一、揪團最高省1萬5

2018-06-25 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



今夏香港為孩子們打造5大圓夢體驗，包括海陸空交通狂想曲、卡通人物陪玩的主題樂園、讓孩子放電的室內遊樂場、香港限定的難忘體驗、好吃又好玩的夢幻餐廳等，暑假不無聊；此外，多家旅行業者也在暑期推出香港親子優惠行程或票價優惠，揪團遊港最多還可省下1萬5千元。

不只如此，透過港旅局全新設計的「童話遊香港」活動網站，輸入孩子姓名與照片，就能設計出屬於孩子的專屬香港旅遊繪本，在Facebook上分享還有機會抽中4張全家香港來回機票。

5大圓夢體驗之一的「海、陸、空交通狂想曲」，指的是香港各種交通體驗，像是現存唯一航行的骨董帆船「鴨靈號」、獨特叮叮聲響的「電車全景遊」，也可以搭上直升機，俯瞰「最美天際線」之一的維多利亞港。「香港限定」的體驗也不容錯過，例如香港杜莎夫人蠟像館、Zoom Ribs充氣艇，以及全球極其罕見的粉紅海豚生態遊。

今夏遊香港優惠也多，長榮航空7月1日至8月31日憑有效登機證與護照到指定熱門景點與商家，即可享有優惠，包括鴨靈號大人船票買一送一、兒童免費搭乘；天際100觀景台原價購買兩張成人門票、免費獲贈兒童門票一張；香港海洋公園則享日間門票88折。KLOOK客路輸入優惠碼KLOOKHKFAM即可享有暑假親子行程66折起。