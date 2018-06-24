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優人物／插畫生活家 米力的時間控與執行力

2018-06-24 23:51聯合報 採訪／錢欽青袁世珮 撰稿／袁世珮

米力懂得生活的質感與效率。 攝影／陳立凱
米力懂得生活的質感與效率。 攝影／陳立凱
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她是畫可愛插畫的米力、她是帶進溫潤器物的米力、她是穿橫條紋衫的米力，也是策畫美好活動的米力。

在布滿綠色植物與各式器皿間、配著音樂，靜靜畫著的米力，帶著對美的想法與理性的堅持，實踐她的幸福講義。

生活選品是基於兩夫妻的品味。 攝影／陳立凱
生活選品是基於兩夫妻的品味。 攝影／陳立凱
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從留級生變生活家

「我是被留級過的喔，小學二年級念了兩次，因為功課太差了。」米力笑談自己的美感養成，竟是從「挫敗」開始。媽媽送她去學鋼琴、跳芭蕾，希望強化她的專注力，結果米力只有畫畫堅持下來了。

小三時，米力參加畫畫比賽，畫面布局只有手跟側臉，是媽媽在縫衣服，得了第一名，貼在學校川堂，「這就是莫大的榮譽，雖然是很微小的事情，但就是因為那些微小，帶給我成就感。」

米力讀復興美工，被哥哥笑「日後就是畫招牌」，沒想到她畢業後，因家境無法升學，17歲的女生躲在廁所裡哭，抹掉眼淚，向一個工作叩關4次成功。

當年進公司的第一個工作，是參與創作12星座書籤，米力說：「從那時候開始，如果別人畫一個，我就畫兩個，別人畫兩個，我就畫四個，我就是一直想多畫，不要被人說不行。」

筆下總是浪漫可愛，米力卻在那麼早的時候，開始磨練生活該有的理性，「後來人家說我是『時間控』，我對進度的掌握、給出的東西，通常都會超出，因為我沒有基礎，必須比別人多一點點努力。」

米力從插畫家變成DIY和生活雜貨專家，直到35歲左右不想再自我重覆，「我愛橫條衫」變成轉捩點，「這個名字也有點戀物癖的感覺，就是說這個人像橫條衫一樣，很是非分明，清楚自己喜歡什麼、不喜歡什麼。」

「我不敢說是什麼生活家，大概就是過自己喜歡的生活。」米力說，「我喜歡鑽研自己有興趣的東西，然後分享。」她喜歡的事物，再怎麼忙，都要去做，例如插花，整個北台灣的山都是她的採集場。

只要是好的東西，就可以使用很久。 攝影／陳立凱
只要是好的東西，就可以使用很久。 攝影／陳立凱
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策展之路

米力喜歡跑日本的市集，就算只有3天假期，也要衝過去。經驗多了，她從參與者變成策展人。

2015年的冬天，她跟朋友突然發現，台灣好像沒有自己很喜歡的市集，「我們自己來做好不好？」3個好朋友就從台南的正興街開始，利用街弄、老房子，弄出「大好青空巷弄尋寶市集」。

米力想到日本典型的綠地市集，中間有表演、大家在大樹下，而台中七期的公園有這樣的條件，於是有了「大樹遊藝市集」。還有一檔「味覺雜貨鋪」，米力收集不同生活、不同出身、不同家庭環境的醃漬品，傳達出味覺的記憶。

米力說，台北其實周周有市集，「所以我要做一個反差比較大的，找城市裡很多樹的地方，人唯有靠近森林，才會真正休息，脫離平常的壓力。」她選擇了陽明山一個安靜角落，古典樂的背景是大台北盆地，綠樹圍繞，又有山裡的Fine Dining，是一場大好青空的經驗。

「那些經驗不是忽然長出來的。」米力說，在北歐旅行時曾遇到一場「野餐日」，人人把餐桌拉到外面來，公園裡、走道上，都有人在野餐，這個經驗太有趣，成為米力策展的養分。

穿透的幸福感

寫過「米力的幸福講義」，她在退休前一年，卻是到了精神非常緊繃、不安定的狀態，即使筆下仍然畫出幸福感。

「我本人的個性強烈，喜歡跟不喜歡，都很強烈，可是那些很刺激的東西，我也畫不出來。」米力早婚，家人給她最大的自由，「我沒有那種被禁錮的感覺，對創作很有幫助。」

如今退休了，米力仍秉持著「朝的時間割」精神，珍惜上午時光，7點起床、做早餐、9點工作，做午餐，休息一下再工作，5、6點就會結束，晚上12點、1點左右就睡了。

一個人工作，她有時去摸摸、看看植物，拍個照、發個文，切換心情；或是做菜，玩著食物與食器的搭配。偶爾開會、或是喝下午茶，每個禮拜安排去戶外走走，尋花弄草。

給幸福的人，但自己內在壓力怎麼辦？米力說，朋友間有個「厭世委員會」，當然是玩笑，「會講厭世的人才不會厭世。」喝點酒、「練肖話」，就好了。

她開始放鬆。以前「時間控」症狀表現在旅行上，米力要掐著時間跑完一天預定地點，後來開始有零規畫的放空行程；以前被條紋衫「制約」，家裡上百件，她笑說：「好像戴帽子、穿橫條紋，才是米力，然後有一天忽然覺得，這樣好蠢喔。」

各種器皿帶來生活況味。 攝影／陳立凱
各種器皿帶來生活況味。 攝影／陳立凱
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器皿戀物

米力喜歡老物，「我做生活雜貨，愈來愈清楚是不要亂買，但要買很好的東西，只要是很好的東西，都可以被使用很久，所以別人使用過的東西，我們也可以繼續使用。」

「器物本來就是來襯托食物的。」米力說，文人雅士重視使用器物，現在社會太多便宜的塑膠品，「我喜歡傳統事物，是喜歡那個傳統的、盛裝器物的美感，那個氣質。」

米力舉例，去日本吃一套懷石料理就是幾萬元日幣，不是在吃食物有多貴，而是使用的器物來自不同的窯、不同的產地，再去搭配食物，在用餐的時候要能鑑賞那些器物。

因為喜歡，所以米力和先生Rick弄了雜貨選品店來分享夫妻倆的眼光。為了將網路的生活雜貨事業實體化，兩人找到中山北路的靜謐巷子，還秀了一手老屋翻新手法。

60幾年的日式老屋，前一手是快炒店，夫妻倆接手後，光清除蟑螂就快崩潰，兩人親力親為，打開、改造，還找來老舊的檜木拼貼在二樓的天花板上，使斜屋頂更有特色，現在是Rick辦茶道活動的空間。

Rick示範金繼。 攝影／陳立凱
Rick示範金繼。 攝影／陳立凱
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未來

筆下是浪漫幸福感，意外的是，米力的人生關鍵字非常理性：「時間控」與「執行力」。

這是緣於她在高壓力、快節奏的公司工作多年的訓練，「我很在意時間感，多預留一點空間，給後面修整跟反省的空間。」而企畫案那麼多，她必須果決地找對的人、對的方法去執行，「所以我想做什麼就做什麼，比較少猶豫不決。」

米力用好器喝好茶。 攝影／陳立凱
米力用好器喝好茶。 攝影／陳立凱
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但問到退休的下一步，米力提到自己曾有一張爬山照，圖說大意是「人不必一直講夢想，而是要住在夢想裡，因為你的每一步都是在走向你的夢想」。所以她想了想，好像沒很用力規畫人生，除了最近開始接觸品牌改造，幫企業連結設計師的美感與設計力。

「對於未來，就像人站在櫻花樹下，櫻花會灑落下來。」米力用了浪漫的引喻：「你到櫻花樹下，就會找到你的寶可夢。你就是往好的方向去，就會有好的未來。」

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