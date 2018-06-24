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影／男神孔劉三度來台 露胸肌加擁抱孔太太樂瘋

2018-06-24 18:24聯合報 記者龔盈全╱即時報導

韓國男星孔劉3度訪台，下午出席華碩ZenFone 5攝影派對」，但因為現場太熱，孔劉不停流汗，當著千名「孔太太」解開釦子，引起粉絲尖叫連連，在玩互動遊戲時，孔劉也大方擊掌擁抱，讓粉絲近距離也過足了癮。

韓國男星孔劉3度訪台，下午出席華碩「ZenFone 5攝影派對」。記者龔盈全／攝...
韓國男星孔劉3度訪台，下午出席華碩「ZenFone 5攝影派對」。記者龔盈全／攝影
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孔劉華碩ZenFone

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