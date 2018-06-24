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Pony面子好大！天后蔡依林來加盟

2018-06-24 17:35聯合報 記者曾智緯╱即時報導

美式休閒運動品牌Pony從簽下大陸歌手周筆暢成為代言人後，動作頻頻，不僅前進上海時尚周，近日更宣布天后蔡依林（Jolin）成品牌大中華區品牌大使。而Reebok則是找來韓國人氣男團Wanna One演繹運動經典系列，透過11位鮮肉來吸買氣，大打人海戰術。

天后蔡依林加入Pony家族，將與大陸歌手周筆暢一同代言。圖／Pony提供
天后蔡依林加入Pony家族，將與大陸歌手周筆暢一同代言。圖／Pony提供
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這一季Pony以美國街道隨處可見的標誌為靈感，注入現代材質與舒適元素於鞋款尚，賦予復古風貌。並在服裝設計上展現玩酷態度，將迪斯可熱、休閒風玩出新花樣。新任代言人蔡依林也認為「你必須要勇敢做自己，太在意別人，就永遠只能停在原地」，所以新款PRO系列鞋款延續了品牌設計基因，不僅突出經典的鞋頭補強特色，還大膽採用了不同以往的撞色搭配。而改良鞋頭楦型後的Slam Dunk更配合亞洲人的腳型，讓外觀看起來更為修長，加上帆布面料運用，使得整體穿著更為舒適且輕量化，鞋頭的橡膠補強設計更增添了運動時的摩擦緩衝力道。

韓國男團Wanna One則成為Reebok的亞洲區2018年秋冬品牌大使，將在下半年將陸續推出多支宣傳影片與形象海報，以「Wanna One’s Pick」為概念，傳遞出獨一無二的運動經典印象。在即將釋出的首波宣傳影片中，Reebok透過11位成員演繹Classic運動經典系列，其中的團員賴冠霖、姜丹尼爾等人變身成紙娃娃般，不論鞋款還是身上穿的服裝都將隨影片播放而改變。除了改變品牌給人的既定印象之外，Reebok也希望藉由他們賣帥臉，促進女性消費者的增加。

Wanna One人氣團員姜丹尼爾出任Reebok亞洲區2018年秋冬品牌大使之...
Wanna One人氣團員姜丹尼爾出任Reebok亞洲區2018年秋冬品牌大使之一。圖／Reebok提供
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Pony Slam Dunk Hi滑板鞋，2,480元。圖／Pony提供
Pony Slam Dunk Hi滑板鞋，2,480元。圖／Pony提供
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Wanna One人氣團員賴冠霖出任Reebok亞洲區2018年秋冬品牌大使之一...
Wanna One人氣團員賴冠霖出任Reebok亞洲區2018年秋冬品牌大使之一。圖／Reebok提供
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Pony春夏系列短袖T恤，1,280元。圖／Pony提供
Pony春夏系列短袖T恤，1,280元。圖／Pony提供
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蔡依林

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