腕表迷沸騰了！ 寶璣、寶珀新品接力展出

2018-06-24 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在6月26日起為期一個月中，寶璣將於台北101店中展出總價逼近2億元，30只不同的陀飛輪腕表。圖／Breguet提供 分享 facebook

不管是藏家還是腕表迷們都要沸騰了，SWATCH集團下的兩大品牌寶璣（Breguet）與寶珀（Blancpain）都有年度重量級新品抵台展出，包括了在今年巴塞爾鐘表上掀起話題的經典系列超薄自動陀飛輪腕表，以及Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘表。

若要請編輯、記者們票選印象最深刻的複雜表款，寶珀的Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘腕表，肯定榜上有名。品牌回歸了製作頂級腕表的老路，但這只表卻一點也不依循品牌以往的設計，光從表盤上的佈局就呈現打破既有思維，而且把飛行陀飛輪與偏心式跳時、逆跳分鐘顯時組合在一起也是寶珀首次嘗試。即使有那麼多不同的功能匯聚在一起，表盤在大明火琺瑯的襯托下，更顯得簡潔雋永，這與帶有凡繁複手工雕花裝飾的機芯夾板，形成強烈對比，頗具賞玩的價值，所以有藏家未見實品，就下訂了。不只這只話題表款，連同五十噚深潛器70年代日期及星期腕表，也從即日起至7月4日於品牌台北101形象店中展出。