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腕表迷沸騰了！ 寶璣、寶珀新品接力展出

2018-06-24 16:16聯合報 記者曾智緯╱即時報導

在6月26日起為期一個月中，寶璣將於台北101店中展出總價逼近2億元，30只不同...
在6月26日起為期一個月中，寶璣將於台北101店中展出總價逼近2億元，30只不同的陀飛輪腕表。圖／Breguet提供
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不管是藏家還是腕表迷們都要沸騰了，SWATCH集團下的兩大品牌寶璣（Breguet）與寶珀（Blancpain）都有年度重量級新品抵台展出，包括了在今年巴塞爾鐘表上掀起話題的經典系列超薄自動陀飛輪腕表，以及Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘表。

若要請編輯、記者們票選印象最深刻的複雜表款，寶珀的Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘腕表，肯定榜上有名。品牌回歸了製作頂級腕表的老路，但這只表卻一點也不依循品牌以往的設計，光從表盤上的佈局就呈現打破既有思維，而且把飛行陀飛輪與偏心式跳時、逆跳分鐘顯時組合在一起也是寶珀首次嘗試。即使有那麼多不同的功能匯聚在一起，表盤在大明火琺瑯的襯托下，更顯得簡潔雋永，這與帶有凡繁複手工雕花裝飾的機芯夾板，形成強烈對比，頗具賞玩的價值，所以有藏家未見實品，就下訂了。不只這只話題表款，連同五十噚深潛器70年代日期及星期腕表，也從即日起至7月4日於品牌台北101形象店中展出。

而姐妹品牌的寶璣則是為了歡慶陀飛輪獲得專利的217周年紀念，台北專賣店特別與蘇黎世、紐約共同舉行「陀飛輪日」來慶祝。因此在6月26日起為期一個月中，於品牌的台北101店中展出總價逼近2億元，30只不同的陀飛輪腕表。讓藏家或表迷能夠一次欣賞到陀飛輪搭配萬年曆、時間等式、計時碼錶等複雜功能，甚至是少見的芝麻鍊、突破傳統的雙陀飛輪表，都在這次展出之列，不容錯過。

寶璣經典系列超薄自動陀飛輪腕表，玫瑰金表殼搭配大明火琺瑯表盤，約475萬6,00...
寶璣經典系列超薄自動陀飛輪腕表，玫瑰金表殼搭配大明火琺瑯表盤，約475萬6,000元。圖／Breguet提供
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寶珀五十噚深潛器70年代日期及星期腕表，磨砂不鏽鋼表殼，具5日動力儲存，約40萬...
寶珀五十噚深潛器70年代日期及星期腕表，磨砂不鏽鋼表殼，具5日動力儲存，約40萬4,000元。圖／Blancpain提供
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寶珀Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘腕表，18K紅金表殼，限量500只，約...
寶珀Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘腕表，18K紅金表殼，限量500只，約473萬6,000元。圖／Blancpain提供
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