Thom Browne打造成人童話 丁海寅捧場Kim Jones首秀
巴黎男裝周來到尾聲，話題與重量級品牌都在同一天競演，Thom Browne呈現了他眼裡的「夢遊仙境」，而Dior與Hermès的男裝大秀，分別吸引了丁海寅、老佛爺Karl Lagerfeld等人捧場。
再一次的Thom Browne透過誇張的比例、鮮豔的色彩對比，成功吸引眾人目光。這一季的秀場既有風車又有小矮人擺飾，加上可愛的迷你房屋、圍籬和亮度極高的色彩配置，不難讓人直接聯想起童話中所描述的情境。設計師玩弄剪裁與比例的技巧在這系列中發揮的淋漓盡致，各式的格紋、條紋都配以明亮色彩，並運用大量鯨魚、龍蝦、螃蟹和帆船等圖騰，裝飾在外套、長褲或是襯衫上。然而最吸睛的仍是取自臘腸狗外型，而製作出手提袋讓這系列男裝簡直可愛度破表。
不同於2018年秋冬秀場的神秘詭譎氛圍，Hermès又回到靠近波爾多區的古老酒莊，展出最新一季男裝。設計師Véronique Nichanian為品牌工作已經30年了，可以說是最清楚Hermès紳士風格的人，所以基本上除了材質、顏色的差異之外，每一件單品並沒有太多季節感。就像2019年春夏系列，講究工藝的精神沒有改變，利用超薄羔羊皮革製成休閒圓領上衣或是寬鬆的運動長褲，沒有多餘的裝飾，偶有幾件迷彩圖騰或色塊拼接的服裝穿插期間。Véronique Nichanian以低調奢侈的方式，演繹了紳士日常，而這就是Hermès風格。
Dior男裝2019春夏系列，是設計師Kim Jones入主品牌的第一季作品，因此不少人都很期待。品牌女裝與高級訂製的元素，深深影響這一季的概念，設計師把20年前紅極一時的馬鞍包化成可腰間配戴的裝飾，並把蜜蜂、花卉等經典圖騰重新詮釋，點綴在不同材質的面料上。高檔的手工刺繡蕾絲更是出現在半透明紗質的背心，以及滿佈復古Logo圖案的上衣，讓整個系列帶有些許的女性化卻又不失清新感。Cerrruti 1881本季靈感源於細膩的日本傳統織物設計，設計師Jason Basmajian創造了帶有禪意的造型，寬鬆的輪廓以條紋和運動風衣材質交錯出現，呈現出穿著的隨興感。值得一提的是，還特別推出了中性風格的迷你系列，加入和服為靈感的外套、褶皺裝飾的褲裝和無袖夾克均擁有靈活多變的風格, 不論是男、女士都可駕馭。
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