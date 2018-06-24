Thom Browne打造成人童話 丁海寅捧場Kim Jones首秀

2018-06-24 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



巴黎男裝周來到尾聲，話題與重量級品牌都在同一天競演，Thom Browne呈現了他眼裡的「夢遊仙境」，而Dior與Hermès的男裝大秀，分別吸引了丁海寅、老佛爺Karl Lagerfeld等人捧場。

韓國男星丁海寅以合身剪裁黑西裝出席Dior男裝春夏大秀。圖／Dior提供 分享 facebook

再一次的Thom Browne透過誇張的比例、鮮豔的色彩對比，成功吸引眾人目光。這一季的秀場既有風車又有小矮人擺飾，加上可愛的迷你房屋、圍籬和亮度極高的色彩配置，不難讓人直接聯想起童話中所描述的情境。設計師玩弄剪裁與比例的技巧在這系列中發揮的淋漓盡致，各式的格紋、條紋都配以明亮色彩，並運用大量鯨魚、龍蝦、螃蟹和帆船等圖騰，裝飾在外套、長褲或是襯衫上。然而最吸睛的仍是取自臘腸狗外型，而製作出手提袋讓這系列男裝簡直可愛度破表。

不同於2018年秋冬秀場的神秘詭譎氛圍，Hermès又回到靠近波爾多區的古老酒莊，展出最新一季男裝。設計師Véronique Nichanian為品牌工作已經30年了，可以說是最清楚Hermès紳士風格的人，所以基本上除了材質、顏色的差異之外，每一件單品並沒有太多季節感。就像2019年春夏系列，講究工藝的精神沒有改變，利用超薄羔羊皮革製成休閒圓領上衣或是寬鬆的運動長褲，沒有多餘的裝飾，偶有幾件迷彩圖騰或色塊拼接的服裝穿插期間。Véronique Nichanian以低調奢侈的方式，演繹了紳士日常，而這就是Hermès風格。