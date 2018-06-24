新加坡米其林7月底揭曉 唯一三星「侯布雄」只開到6月底

2018-06-24 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



今年的《新加坡米其林指南》即將在7月25日盛大登場，不過卻傳出新加坡唯一一家獲得米其林三星的侯布雄餐廳（Joël Robucho Restaurant），在6月初對外宣布僅營業到6月底，也就是說，除非7月底以後公布出現新的三星餐廳，否則新加坡將沒有三星餐廳了。此外，聖淘沙名勝世界的的另一家二星餐廳LAtelier deJoëlRobuchon也將同時關門。

有「20世紀第1名廚」稱號的侯布雄，曾經創下多項記錄，並在不到40歲就成為有史以來最年輕、最短時間奪下三星榮耀主廚，其旗下10多家餐廳有多家曾摘星，包含香港的LAtelier de Joël Robuchon、澳門的Robuchon au Dôme、新加坡的Joël Robucho Restaurant、東京的Le Chateau de Joël Robuchon、拉斯維加斯的Joël Robuchon等，皆奪下過三星榮耀。