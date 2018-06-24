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台灣表迷搶限量表 未見本尊就下訂

2018-06-24 10:55經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

寶珀自今年3月於巴賽爾（Basel）鐘表展發表新品後，新款於近日引進台灣，在寶珀101形象店展出，展期至7月4日，本次展品共20件2018新品，其中一款「五十噚深潛器70年代日期及星期腕表 」，在展品巡迴抵達前，就已有表迷未見實品先下訂。

寶鉑表示，本次展出囊括今年推出驚艷許多表迷的「Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘腕表」，潛水表愛好者呼聲極高的「五十噚深潛器70年代日期及星期腕表」，性價比表現優異的「五十噚深潛器全日曆月相腕表」等。

以Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘腕表來說，跳時與逆跳分鐘功能搭載寶珀全自製陀飛輪，就功能面與全新機芯上展現創新，布局化繁為簡、微妙和諧，採用內填手法的大明火琺瑯面盤，為使陀飛輪的飛行過程得以徹底懸浮示現而移除的上下橋傳統結構，全球僅接受50只的訂單。

寶珀於70年代全面改革了其Bathyscaphe系列產品，為潛水腕表注入全新的美學標準，特點包括表盤上的鍍銀圓環附以長方形時標，並在每五分鐘位置以阿拉伯數字作標記；寶珀取材這些風格，推出全新的五十噚深潛器70年代日期及星期腕表，表盤採用70年代表款的外觀，備有原版於3時位置的星期及日期顯示。

與原版表款一樣，新表的表盤採用了低調漸變的灰色效果，由外圍較深的灰色向中心聚焦出較明亮色調，引發出更大表盤尺寸的視覺效果外，並有助提升閱讀時間的方便性，全球限量500只，台灣已有表迷下訂。

本尊尚未現身就被台灣表迷訂走的五十噚深潛器70年代日期及星期腕表，定價40.4萬...
本尊尚未現身就被台灣表迷訂走的五十噚深潛器70年代日期及星期腕表，定價40.4萬元。圖／寶鉑提供
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