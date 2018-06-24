台灣學生前進九州 被正式記載日本官方的農業發展史

2018-06-24 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



淡江蘭陽校園全球政治經濟學系的「全球服務實習」（Global Service Internship Program），2016年從大學背包客的角度，執行九州熊本阿蘇市地震的災後觀光專案，今年最新一期的日本農水省官方發表的農業白皮書中，將此實習合作專案，寫進參考案例，正式記載入日本的官方文書，為台日交流，寫下亮眼一頁。

三年來，GSIP已有20多名學生到九州熊本縣阿蘇市和福岡縣北九州市，超過30個不同的行政機關及民間企業實習。今年七月，將會有第四批共6位學生出發前往阿蘇。上周五，北九州市觀光局長親自拜訪淡江蘭陽校園，希望能持續擴大合作，合作地區將擴及到沖繩和岩手。

淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪表示，GSIP全球服務實習計畫，從2015年開始第一屆，最初是針對東南亞國家的非政府組織進行合作，讓淡江蘭陽的學生，有機會到國際非政府組織體驗學習。他們去這些機構，不是打雜，而是在當地機構人員的督導下，獨立完成機構要求的專案計畫。

包正豪說，2015年暑假，第一批學生還沒回來，長期推廣台日民間交流的朋友，胡志強（福澤喬）先生在一次聚會當中談到，阿蘇火山爆發幾乎摧毀阿蘇市的經濟命脈，新幹線和高速公路都中斷，所以過去旅行團必經的阿蘇，如今觀光業門可羅雀。他認為這是阿蘇觀光轉型的契機，在他的居中聯繫下，GSIP挑選出6位剛從東南亞回來的優秀同學，送去日本阿蘇，做為期兩周的體驗學習。

「這群學生，沒有人去過阿蘇，對阿蘇極度陌生，所以是個純然外來者的觀察視角。」包正豪說，阿蘇道之驛協會安排這6名學生到民宿、飯店、地景博物館、火山博物館去體驗，提供這些機構建議，要怎樣才能夠正中大學生、背包客的需求。

包正豪說，表面上看起來在「試玩」行程，但實際上，他們從各個層面來體驗日本文化，把眼光從東京、京都、大阪等名城移開，然後從大學生背包客的角度來看這些行程的合理性和應該如何精進。就是保持這種體認「文化差距」的心情，淡江蘭陽校園的同學，在阿蘇兩周，就提出許多建設性的觀察和改進建議。

過去GSIP主要是和熊本縣阿蘇市合作，藉由派遣淡江蘭陽校園的學生到阿蘇市所屬的公益法人團體，以及民間企業體驗學習，並由學生協助體驗學習的團體與組織，進行（日本）國內外的宣傳，以及提供該地區適合的觀光發展建議。

今年GSIP首次與福岡縣北九州市合作，因為成效好，上周五，北九州市觀光局長親自拜訪淡江蘭陽，希望能持續擴大合作。北九州市產業經濟局觀光課課長森川洋一表示，GSIP在阿蘇市的表現相當傑出，也受到日本平面與電子媒體的報導，因此北九州市主動聯繫，今年寒假，淡江蘭陽校園派出GSIP Kitakyushu小組，共8位學生前往北九州市，從大學背包客角度來提供北九州市、商店街聯合會、星悅航空（starflyer）等組織和企業，如何吸引大學生或背包客到北九州市觀光旅遊。

同時，GSIP Kitakyushu也擔任北九州市的觀光大使，替北九州市的觀光產業做宣傳。

森川洋一說，因為今年寒假GSIP在北九州市的體驗學習經驗，成效良好且深受日本媒體注意，甚至引來日本其他地方政府到北九州市取經，所以北九州市觀光局銜該市市長之命，來台灣辦理北九州觀光展，並特意到訪位於宜蘭礁溪的淡江大學蘭陽校園，親自向淡江大學表達謝意，同時希望持續並擴大合作。

未來預計如何擴大？森川洋一說，主要擴大的會是涵蓋地區。今年的北九州，主動提出有意與淡江合作的地方政府，已經擴及到東北地方的岩手縣，還有距離台灣最近的沖繩縣。合作內容將還是以體驗學習和大學生/背包客觀光宣傳為主。

包正豪表示，GSIP是規畫整年的訓練，寒暑假出國去體驗實習之前，要先上很多預備課程。「既然要送學生出去體驗學習，就不希望送出沒有準備的學生」，寧缺勿濫，所以撐不過前期預備課程的學生，就一定「再見」。