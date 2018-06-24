金曲29／又是紅底鞋 金曲上鏡率最高

2018-06-24 01:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



雖然暮光女克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）老是在紅毯上被拍到拎著紅底鞋走的照片，但Christian Louboutin仍然是典禮重要鞋履品牌，蕭敬騰一個晚上就穿了3次，從簡約款到浮華款都有，實是華服不可缺的利器。

老蕭在紅毯上以Piaget珠寶搭GUCCI 2018秋冬系列登場，飄逸透視的烏干紗雙層褲管，有一種趣味的性感，相當符合老蕭零設限的服裝品味，他選用Christian Louboutin 2018秋冬系列的Loubi Kraft Huston短靴，呼應整套駝色西裝且帶點紅色，搭襯紅毯有鮮明的視覺張力。在穿上Berluti西裝時，則換上紳士內斂的Christian Louboutin Samson Flat咖啡色短靴款式。

他在身穿Levi’s特別訂製工作服，搭配Christian Louboutin 2018秋冬鞋款，這雙Pailette Bouquet Huston亮片短靴相當浮誇，鮮豔的閃爍色彩，正好為沉穩藍色的丹寧布料做最佳點綴。