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金曲29／又是紅底鞋 金曲上鏡率最高

2018-06-24 01:53聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

雖然暮光女克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）老是在紅毯上被拍到拎著紅底鞋走的照片，但Christian Louboutin仍然是典禮重要鞋履品牌，蕭敬騰一個晚上就穿了3次，從簡約款到浮華款都有，實是華服不可缺的利器。

老蕭在紅毯上以Piaget珠寶搭GUCCI 2018秋冬系列登場，飄逸透視的烏干紗雙層褲管，有一種趣味的性感，相當符合老蕭零設限的服裝品味，他選用Christian Louboutin 2018秋冬系列的Loubi Kraft Huston短靴，呼應整套駝色西裝且帶點紅色，搭襯紅毯有鮮明的視覺張力。在穿上Berluti西裝時，則換上紳士內斂的Christian Louboutin Samson Flat咖啡色短靴款式。

他在身穿Levi’s特別訂製工作服，搭配Christian Louboutin 2018秋冬鞋款，這雙Pailette Bouquet Huston亮片短靴相當浮誇，鮮豔的閃爍色彩，正好為沉穩藍色的丹寧布料做最佳點綴。

而入圍最佳國語女歌手的呂薔，穿上隨著光線而有不同反射光影的黑色禮服，來自台灣設計師汪俐伶同名品牌WANG LI LING服裝，配戴MIKIMOTO，也是選穿Christian Louboutin黑色晶珠高跟羅馬涼鞋，搭配服裝穿出奢華性感。

Christian Louboutin黑色晶珠高跟羅馬涼鞋。圖／Christia...
Christian Louboutin黑色晶珠高跟羅馬涼鞋。圖／Christian Louboutin提供
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蕭敬騰在紅毯上穿Christian Louboutin 2018秋冬系列的Lou...
蕭敬騰在紅毯上穿Christian Louboutin 2018秋冬系列的Loubi Kraft Huston短靴。記者陳立凱／攝影
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Christian Louboutin的Loubi Kraft Huston短靴...
Christian Louboutin的Loubi Kraft Huston短靴，是時髦的PVC內襯牛皮紙和皮革。圖／Christian Louboutin提供
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呂薔以汪俐伶禮服搭襯Christian Louboutin黑色高跟涼鞋。記者陳立...
呂薔以汪俐伶禮服搭襯Christian Louboutin黑色高跟涼鞋。記者陳立凱／攝影
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Christian Louboutin Samson Flat 咖啡色短靴。圖／...
Christian Louboutin Samson Flat 咖啡色短靴。圖／Christian Louboutin提供
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Christian Louboutin亮片Pailette Bouquet Hu...
Christian Louboutin亮片Pailette Bouquet Huston短靴相當華麗。圖／Christian Louboutin提供
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蕭敬騰穿Berluti 2018秋冬搭Cartier珠寶時，是以Christia...
蕭敬騰穿Berluti 2018秋冬搭Cartier珠寶時，是以Christian Louboutin Samson Flat 咖啡色短靴搭配。圖／華納提供
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浮誇的亮片短靴Pailette Bouquet Huston用以搭配Levi’s...
浮誇的亮片短靴Pailette Bouquet Huston用以搭配Levi’s特別訂製丹寧工作服。記者林伯東／攝影
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