金曲29／老蕭穿搭全解析 總值5千萬根本可買豪宅

2018-06-24 01:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



第29屆金曲獎由蕭敬騰一夫當關、首次主持，相較前幾屆主持人可能是衣服換得最多套的，加上有珠寶品牌的加值，每一套總價值都相當可觀，他常穿的香奈兒（Chanel）、GUCCI都有襄助，從頭到尾換了8套服裝相當忙碌，總價值逼近5千萬大關，根本可以買戶豪宅了。

有別於演唱會或是品牌活動，金曲獎為大型隆重的正式頒獎典禮，服裝部份的考量會是降低浮誇度、提高端莊感，除了呼應盛大典禮，也恰如其分詮釋主持人的身分，因此蕭敬騰今晚穿搭以西裝的發揮為主題，造型師鄭凱文表示，「在其中以細微的變化帶來精緻洗鍊的品味，並增加活潑的趣味，例如西裝外套搭配襯衫、單穿西裝外套、或是西裝配高領衫、多層次西裝疊穿等等，此外，也運用風衣加短軍裝夾克等不同方式，增加西裝穿搭的變化，不失為型男穿西裝的典範參考。」

紅毯上蕭敬騰以Piaget珠寶搭GUCCI 2018秋冬系列登場，西裝整套大約15萬元，褲管為飄逸的烏干紗外罩設計，一點小搞怪相當符合老蕭零設限的服裝品味，且此套西裝適合瘦削的身形詮釋，蕭敬騰駕馭起來輕鬆自如；運用駝色西裝搭襯紅毯，也更容易有突出的鮮明視覺。搭配鞋履為Christian Louboutin 2018秋冬系列，Loubi Kraft Huston短靴是品牌推出的全新設計，呼應PVC風潮，內裡是撕貼的牛皮紙與紅色皮革。

典禮開場蕭敬騰身穿大約15萬的LANVIN男士禮服，珠寶為BVLGARI，以永不失誤的黑白色裝扮，穩重大方為典禮揭開序幕。後續穿上全套大約17萬7,600元的Bottega Veneta 2018秋冬系列，珠寶搭配BVLGARI，紅色西裝外套在領子處有壓線車邊設計，讓飽和的色澤有變化，並且添加學院風的氛圍，內襯豹紋襯衫相當巧妙，讓整套服裝顯得奔放，一點點撒野正好帶來舞台張力，是恰到好處的奢華。

之後的手影戲橋段，老蕭身穿HERMES 2018秋冬系列高領服和西裝，共計約19萬200元，藍色與紫色的夜之氛圍，烘托了典禮的光芒，亮面絲綢的服裝隨著燈光閃耀細緻的光彩，相當年輕卻也有巨星的架式。

穿女裝對蕭敬騰來說易如反掌，蕭敬騰以數學詰問帶出評審的辛勞時，身穿香奈兒Chanel 2018工坊系列，售價約44萬9,400元；中性的灰白條紋有氣質、有氣勢，而且在正式中有著休閒的瀟灑風格，搭襯斗篷外套，展現貴族氣質。他配戴的香奈兒高級珠寶包括Lion Mosaique胸針、Curved Feather戒指Coco Crush戒指，以及限量MONSIEUR DE CHANEL表款，全身行頭總計1千4百零3萬2,400元，價值可比一部藍寶堅尼。

在蘇芮上台領特別貢獻獎時，蕭敬騰畫蘇芮並清唱一句《一樣的月光》中「一樣的我和你」時，身穿Levi’s特別訂製工作服，服裝上的GMAJ，剛好就是金曲獎縮寫GMA和蕭敬騰英文名JAM逆寫的組合，搭配Christian Louboutin 2018秋冬鞋款，作為串場，運用牛仔工作服的輪廓與材質，在一整晚的西裝定調中有斷落轉折；他搭配的紅底鞋秋冬Pailette Bouquet Huston亮片短靴相當浮誇，鮮豔的閃爍色彩正好配襯丹寧藍。

頒發最佳國語女歌手獎項前，蕭敬騰不斷閒聊增加緊張感，他穿Berluti 2018秋冬系列，是未銷售的秀服款式，皮革外套相當搶眼，且具有舞台魅力，鞋履為Christian Louboutin；配襯的Cartier珠寶就價值3千2百多萬元，極致奢華。而最後一套他穿上大約26萬元的全套GUCCI 2018秋冬系列，看起來正式但又帶點詼諧，GUCCI的服裝就是有這樣的典型氛圍，具極易辨識的輪廓。