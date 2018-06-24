親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

世足／孫興慜補時進球無功 南韓1：2不敵墨西哥

金曲獎完整得獎名單 陳奕迅壓軸奪年度專輯獎

金曲29／老蕭穿搭全解析 總值5千萬根本可買豪宅

2018-06-24 01:25聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

第29屆金曲獎由蕭敬騰一夫當關、首次主持，相較前幾屆主持人可能是衣服換得最多套的，加上有珠寶品牌的加值，每一套總價值都相當可觀，他常穿的香奈兒（Chanel）、GUCCI都有襄助，從頭到尾換了8套服裝相當忙碌，總價值逼近5千萬大關，根本可以買戶豪宅了。

有別於演唱會或是品牌活動，金曲獎為大型隆重的正式頒獎典禮，服裝部份的考量會是降低浮誇度、提高端莊感，除了呼應盛大典禮，也恰如其分詮釋主持人的身分，因此蕭敬騰今晚穿搭以西裝的發揮為主題，造型師鄭凱文表示，「在其中以細微的變化帶來精緻洗鍊的品味，並增加活潑的趣味，例如西裝外套搭配襯衫、單穿西裝外套、或是西裝配高領衫、多層次西裝疊穿等等，此外，也運用風衣加短軍裝夾克等不同方式，增加西裝穿搭的變化，不失為型男穿西裝的典範參考。」

紅毯上蕭敬騰以Piaget珠寶搭GUCCI 2018秋冬系列登場，西裝整套大約15萬元，褲管為飄逸的烏干紗外罩設計，一點小搞怪相當符合老蕭零設限的服裝品味，且此套西裝適合瘦削的身形詮釋，蕭敬騰駕馭起來輕鬆自如；運用駝色西裝搭襯紅毯，也更容易有突出的鮮明視覺。搭配鞋履為Christian Louboutin 2018秋冬系列，Loubi Kraft Huston短靴是品牌推出的全新設計，呼應PVC風潮，內裡是撕貼的牛皮紙與紅色皮革。

典禮開場蕭敬騰身穿大約15萬的LANVIN男士禮服，珠寶為BVLGARI，以永不失誤的黑白色裝扮，穩重大方為典禮揭開序幕。後續穿上全套大約17萬7,600元的Bottega Veneta 2018秋冬系列，珠寶搭配BVLGARI，紅色西裝外套在領子處有壓線車邊設計，讓飽和的色澤有變化，並且添加學院風的氛圍，內襯豹紋襯衫相當巧妙，讓整套服裝顯得奔放，一點點撒野正好帶來舞台張力，是恰到好處的奢華。

之後的手影戲橋段，老蕭身穿HERMES 2018秋冬系列高領服和西裝，共計約19萬200元，藍色與紫色的夜之氛圍，烘托了典禮的光芒，亮面絲綢的服裝隨著燈光閃耀細緻的光彩，相當年輕卻也有巨星的架式。

穿女裝對蕭敬騰來說易如反掌，蕭敬騰以數學詰問帶出評審的辛勞時，身穿香奈兒Chanel 2018工坊系列，售價約44萬9,400元；中性的灰白條紋有氣質、有氣勢，而且在正式中有著休閒的瀟灑風格，搭襯斗篷外套，展現貴族氣質。他配戴的香奈兒高級珠寶包括Lion Mosaique胸針、Curved Feather戒指Coco Crush戒指，以及限量MONSIEUR DE CHANEL表款，全身行頭總計1千4百零3萬2,400元，價值可比一部藍寶堅尼。

在蘇芮上台領特別貢獻獎時，蕭敬騰畫蘇芮並清唱一句《一樣的月光》中「一樣的我和你」時，身穿Levi’s特別訂製工作服，服裝上的GMAJ，剛好就是金曲獎縮寫GMA和蕭敬騰英文名JAM逆寫的組合，搭配Christian Louboutin 2018秋冬鞋款，作為串場，運用牛仔工作服的輪廓與材質，在一整晚的西裝定調中有斷落轉折；他搭配的紅底鞋秋冬Pailette Bouquet Huston亮片短靴相當浮誇，鮮豔的閃爍色彩正好配襯丹寧藍。

頒發最佳國語女歌手獎項前，蕭敬騰不斷閒聊增加緊張感，他穿Berluti 2018秋冬系列，是未銷售的秀服款式，皮革外套相當搶眼，且具有舞台魅力，鞋履為Christian Louboutin；配襯的Cartier珠寶就價值3千2百多萬元，極致奢華。而最後一套他穿上大約26萬元的全套GUCCI 2018秋冬系列，看起來正式但又帶點詼諧，GUCCI的服裝就是有這樣的典型氛圍，具極易辨識的輪廓。

老蕭所有服裝除了紅毯的GUCCI和開場的LANVIN，後續全部都是搶頭香的亞洲區首穿、甚至是全球首穿，雖然主持功力被熱愛他的網友消遣略「尷尬」，但蕭敬騰的時尚行頭之奢華，堪稱金曲主持人中的佼佼者。

蕭敬騰穿Berluti 2018秋冬系列，配襯的是Cartier珠寶。圖／華納提...
蕭敬騰穿Berluti 2018秋冬系列，配襯的是Cartier珠寶。圖／華納提供
分享
蕭敬騰以Bottega Veneta 2018秋冬系列，搭配BVLGARI珠寶。...
蕭敬騰以Bottega Veneta 2018秋冬系列，搭配BVLGARI珠寶。記者林伯東／攝影
分享
蕭敬騰身穿香奈兒Chanel 2018工坊系列，搭配同品牌珠寶、腕表。記者陳立凱...
蕭敬騰身穿香奈兒Chanel 2018工坊系列，搭配同品牌珠寶、腕表。記者陳立凱／攝影
分享
蕭敬騰以Levi’s特別訂製丹寧工作服，配襯Christian Loubouti...
蕭敬騰以Levi’s特別訂製丹寧工作服，配襯Christian Louboutin 2018秋冬鞋款。記者林伯東／攝影
分享
紅毯上蕭敬騰以約15萬的GUCCI 2018秋冬系列，搭襯Christian L...
紅毯上蕭敬騰以約15萬的GUCCI 2018秋冬系列，搭襯Christian Louboutin 2018秋冬鞋履，配戴Piaget珠寶。記者陳立凱／攝影
分享
蕭敬騰穿HERMES西裝與高領衫表演手影戲。記者林伯東／攝影
蕭敬騰穿HERMES西裝與高領衫表演手影戲。記者林伯東／攝影
分享
典禮開場蕭敬騰身穿LANVIN男士禮服，配襯BVLGARI珠寶。記者陳立凱／攝影
典禮開場蕭敬騰身穿LANVIN男士禮服，配襯BVLGARI珠寶。記者陳立凱／攝影
分享
紅毯上蕭敬騰以約15萬的GUCCI 2018秋冬系列，搭襯Christian L...
紅毯上蕭敬騰以約15萬的GUCCI 2018秋冬系列，搭襯Christian Louboutin 2018秋冬鞋履，配戴Piaget珠寶。記者陳立凱／攝影
分享
蕭敬騰在典禮最後穿全套GUCCI。圖／華納提供
蕭敬騰在典禮最後穿全套GUCCI。圖／華納提供
分享
典禮開場蕭敬騰身穿LANVIN男士禮服，配襯BVLGARI珠寶。記者陳立凱／攝影
典禮開場蕭敬騰身穿LANVIN男士禮服，配襯BVLGARI珠寶。記者陳立凱／攝影
分享
蕭敬騰身穿香奈兒Chanel 2018工坊系列，搭配同品牌珠寶、腕表。圖／香奈兒...
蕭敬騰身穿香奈兒Chanel 2018工坊系列，搭配同品牌珠寶、腕表。圖／香奈兒提供
分享

西裝珠寶香奈兒

相關新聞

才拿米其林！新都里公告7月停業　又是因「租約到期」

2018-06-23 23:50

美洲豹與蛇攻佔紅毯 阿妹徐若瑄都中招

2018-06-23 21:05

東廣島徵「台灣觀光大使」 免費去日本玩4天

2018-06-23 19:41

台北老爺酒店夏日活力祭 鰻魚飯上桌

2018-06-23 12:35

瑞士工藝腕表 木片、麥桿拼出馬賽克

2018-06-22 23:05

限量瓶身加持 經典保養品有「藝」味

2018-06-22 22:44

REDValentino 早秋叛逆公主風

2018-06-22 22:39

量販店世足商品夯 限定紀念球熱銷

2018-06-22 21:38

一機多用 移動式空調 涼爽帶著走

2018-06-22 21:29

只有這兩天！GODIVA巧克力霜淇淋買1送1

2018-06-22 19:49

PANDORA x 香港迪士尼獨家！小兔串飾來了

2018-06-22 19:36

MAC征戰時裝周秘密武器 有如自備柔焦濾鏡

2018-06-22 19:28

三宅一生2019春夏男裝 幻光與染印的飄逸

2018-06-22 19:19

蕾哈娜提透明LV包 看春夏男裝的綠野仙蹤奇幻冒險

2018-06-22 19:16

今夏笑著跟「油肌」說分手 三款補妝好物記得帶出門

2018-06-22 19:00

15公分超高鮮奶油！ 日本鬆餅店登台 26日試營運

2018-06-22 17:54

世界第一名主廚 巧手戴的竟是沛納海

2018-06-22 17:07

戴TASAKI當影展大使 張鈞甯親善「玩美」

2018-06-22 16:47

外帶商機無限！ 邁泉豬排首間外帶專賣店北車開幕

2018-06-22 16:41

伊度表愛海豚捐公益 主播劉傑中環保從小事做起

2018-06-22 16:40

阿KEN、安心亞為了它合體 號召千人大乾杯

2018-06-22 15:59

LINE慶祝7周年 3組動態貼圖首度免費大放送

2018-06-22 15:52

影／來歌劇院追星！帥氣歐巴變成《搖滾芭比》

2018-06-22 15:49

只是搬家！詹記麻辣鍋南京店營業到7月 訂位已秒殺

2018-06-22 14:30

漂亮姊姊孫藝珍好會穿 「煩后」黃正音變學人精

2018-06-22 14:02

現烤「格子可頌」！怡客聯名法國烘焙坊 麵團直送

2018-06-22 13:04

udn買東西與王道銀行跨界合作 推出限時新戶刷卡滿千送800

2018-06-22 12:35

大學生「窮遊」 只有15K照樣玩海島

2018-06-22 11:22

7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10

高鐵會員ibon購、取票 抽9999點

2018-06-22 10:41

Off-White、Valentino街頭風 要你狂放青春

2018-06-22 00:12

世界麵包三冠王 陳耀訓赴日技術分享

2018-06-21 22:45

空調新品再一波 速冷節能還能自動除菌

2018-06-21 20:31

台首間MOF認可烘焙坊LALOS兩店熄燈 網友：捨不得

2018-06-21 20:01

用味道想念北海道 板橋大遠百函館美食必吃有這些

2018-06-21 18:35

文青必訪美食祕境！吃吧「影」藏菜單 憑票券享85折

2018-06-21 17:53

每20秒賣出一個！ 吃披薩就愛這一味

2018-06-21 17:42

林口三井OUTLET 迎夏日 上百家品牌聯手折扣

2018-06-21 17:33

FRIDAYS歡慶美國國慶 每周三推出漢堡買1送1

2018-06-21 17:23
看更多

熱門文章

台大加護病房爆洗腎接錯管 6人受影響疑釀一死

2018-06-23 12:32

網紅拍影片嫌棄台鐵便當淒涼 扔筷舉動逾千名網友怒了

2018-06-23 08:35

台大接錯洗腎管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:37

控制狂媽媽瞧不起男友想拆散 大學生哭訴幾崩潰

2018-06-23 07:00

範圍擴大！氣象局針對12縣市發布大雨特報

2018-06-23 14:55

台北新北等11縣市大雨特報！ 易有短時強降雨

2018-06-23 12:21

刮刮樂現6月退貨潮 退貨額逼近30億元

2018-06-23 12:29

研究：家中天天燒香 寶寶發展遲緩風險恐增

2018-06-23 16:07

60元台鐵排骨便當最傳統 29年前就被嫌菜色都不變

2018-06-23 10:26

大台北高溫上看35度！ 吳德榮：各地有午後雷雨機率

2018-06-23 07:04

離婚心事／一個假日單親媽媽的心情

2018-06-23 07:50

洗腎接錯管是否釀禍 台大醫院：證據顯示無相關

2018-06-23 16:20

台大洗腎接錯管風波 專家：一般洗腎院所不會發生

2018-06-23 15:07

殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-24 00:00

思念之情／最強獨居老人

2018-06-23 07:45

台大醫院傳洗腎管線接錯釀死 專家：應影響不大

2018-06-23 14:21

才拿米其林！新都里公告7月停業　又是因「租約到期」

2018-06-23 23:50

被雷打到多可怕？ 彭啟明：幾乎像迫擊砲一樣

2018-06-23 14:27

生活的風景／茉莉花

2018-06-23 07:44

台大加護病房爆洗腎接錯管 疑釀1死

2018-06-23 13:13

柯P昨說台大醫院以服務不好制量 今改口誇大

2018-06-23 14:11

想搶小確幸 台彩端午加碼剩最後一期

2018-06-23 12:45

只要1280元 給你龍蝦+羊小排

2018-06-23 13:04

美洲豹與蛇攻佔紅毯 阿妹徐若瑄都中招

2018-06-23 21:05

洗腎為何得用無菌水 腎臟科醫師釋疑

2018-06-23 17:26

台大洗腎接錯管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:57

大量傷患名單即時傳雲端 醫師跨界設計電子傷票

2018-06-23 11:46

台灣考古淪為葉克膜式搶救？學者籲朝預防性考古進行

2018-06-23 19:26

台北老爺酒店夏日活力祭 鰻魚飯上桌

2018-06-23 12:35

溺水意外九成都會游泳 不會自救救人是主因

2018-06-23 12:22

屋內燒香有礙寶寶成長 發展遲緩風險最高增4成

2018-06-23 20:50

國道費率取消2倍上限 易塞路段以價制量

2018-06-23 02:17

東廣島徵「台灣觀光大使」 免費去日本玩4天

2018-06-23 19:41

咖啡三弄 冷萃、冰滴、手沖

2018-06-23 13:46

一頭乳牛 意外開啟人類疫苗研發之旅

2018-06-23 10:10

台南國際芒果節開幕 下冰雹產量少搶購要快

2018-06-23 13:01

注意！夏天戲水要安全 防溺10招救溺5步都要學

2018-06-23 14:16

今日星座運勢／射手 綠色幸運 避免被花言巧語迷惑

2018-06-24 00:00

午後易雷陣雨 外出別忘帶雨具

2018-06-23 08:41

救刮刮樂買氣 台彩還有什麼招

2018-06-23 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top