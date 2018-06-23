親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

金曲獎完整得獎名單 陳奕迅壓軸奪年度專輯獎

金曲29／陳奕迅3奪歌王 台上做這件事「超可愛」

才拿米其林！新都里公告7月停業　又是因「租約到期」

2018-06-23 23:50聯合報 記者陳睿中╱即時報導

台北知名日式料理餐廳「新都里」，於6月23日晚間於官方臉書發文公告，因原址租約到期，因此將於7月1日歇業。消息一出，即引發粉絲留言透露不捨，也有粉絲表示「我的青春要走入歷史了」、「太突然了！」、「又要少一間好餐廳」

近期台北多間料理名店傳出停業消息，包括老牌音樂餐廳Brown Sugar、馥臨港式火鍋、Trattoria di Primo復興店等餐廳均傳出停業消息，甚至連在萬華經營50年的麗珠什錦麵也宣告於6月底停業；而被許多人認為是台北麻辣鍋代表店的詹記麻辣鍋，也於日前公告南京店因租約到期而停業，未來會再搬遷至敦南開設新店。而新都里的停業公告，也讓此波名店停業潮再添一筆。

預告停業的新都里，店址鄰近中山女中，經營已有近20年歷史，為台北知名的懷石料理餐廳之一，更被視為台北懷石料理的先驅者；每逢晚餐時間，常可見到許多頂級轎車載客前來用餐，人氣很高。店內環境雅緻，每人消費約1,000～4,000元起。在今年所公佈的《2018台北米其林指南》中，新都里也榜上有名，評審還特別推薦的海膽晶凍、山藥千絲、雪泥蒸蟹等特色之作，並且給予「米其林餐盤」的正面肯定。

新都里公告中指出，新都里瀧四店經營將近20年，顧及未來發展性與評估整體市場情勢變化，因原址租約到期，預計於2018年7月1日歇業。另外有購買貴賓禮券的顧客，可於6月30日前的營業時段，持禮券致店內用餐。無法使用完畢的禮券，將會協助所有退款事宜。

新都里店內所供應的季節生魚片。圖／取自新都里 台北懷石料理 Shintori T...
新都里店內所供應的季節生魚片。圖／取自新都里 台北懷石料理 Shintori Taipei粉絲頁
分享
新都里店內環境雅緻，為台北知名懷石料理餐廳。圖／取自新都里 台北懷石料理 Shi...
新都里店內環境雅緻，為台北知名懷石料理餐廳。圖／取自新都里 台北懷石料理 Shintori Taipei粉絲
分享
新都里於今年才拿下《2018台北米其林指南》的餐盤推薦。記者陳睿中／攝影
新都里於今年才拿下《2018台北米其林指南》的餐盤推薦。記者陳睿中／攝影
分享
新都里6月23日晚間發布公告，預告7月1日停業。圖／取自新都里 台北懷石料理 S...
新都里6月23日晚間發布公告，預告7月1日停業。圖／取自新都里 台北懷石料理 Shintori Taipei粉絲頁
分享

禮券米其林火鍋

相關新聞

美洲豹與蛇攻佔紅毯 阿妹徐若瑄都中招

2018-06-23 21:05

東廣島徵「台灣觀光大使」 免費去日本玩4天

2018-06-23 19:41

台北老爺酒店夏日活力祭 鰻魚飯上桌

2018-06-23 12:35

瑞士工藝腕表 木片、麥桿拼出馬賽克

2018-06-22 23:05

限量瓶身加持 經典保養品有「藝」味

2018-06-22 22:44

REDValentino 早秋叛逆公主風

2018-06-22 22:39

量販店世足商品夯 限定紀念球熱銷

2018-06-22 21:38

一機多用 移動式空調 涼爽帶著走

2018-06-22 21:29

只有這兩天！GODIVA巧克力霜淇淋買1送1

2018-06-22 19:49

PANDORA x 香港迪士尼獨家！小兔串飾來了

2018-06-22 19:36

MAC征戰時裝周秘密武器 有如自備柔焦濾鏡

2018-06-22 19:28

三宅一生2019春夏男裝 幻光與染印的飄逸

2018-06-22 19:19

蕾哈娜提透明LV包 看春夏男裝的綠野仙蹤奇幻冒險

2018-06-22 19:16

今夏笑著跟「油肌」說分手 三款補妝好物記得帶出門

2018-06-22 19:00

15公分超高鮮奶油！ 日本鬆餅店登台 26日試營運

2018-06-22 17:54

世界第一名主廚 巧手戴的竟是沛納海

2018-06-22 17:07

戴TASAKI當影展大使 張鈞甯親善「玩美」

2018-06-22 16:47

外帶商機無限！ 邁泉豬排首間外帶專賣店北車開幕

2018-06-22 16:41

伊度表愛海豚捐公益 主播劉傑中環保從小事做起

2018-06-22 16:40

阿KEN、安心亞為了它合體 號召千人大乾杯

2018-06-22 15:59

LINE慶祝7周年 3組動態貼圖首度免費大放送

2018-06-22 15:52

影／來歌劇院追星！帥氣歐巴變成《搖滾芭比》

2018-06-22 15:49

只是搬家！詹記麻辣鍋南京店營業到7月 訂位已秒殺

2018-06-22 14:30

漂亮姊姊孫藝珍好會穿 「煩后」黃正音變學人精

2018-06-22 14:02

現烤「格子可頌」！怡客聯名法國烘焙坊 麵團直送

2018-06-22 13:04

udn買東西與王道銀行跨界合作 推出限時新戶刷卡滿千送800

2018-06-22 12:35

大學生「窮遊」 只有15K照樣玩海島

2018-06-22 11:22

7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10

高鐵會員ibon購、取票 抽9999點

2018-06-22 10:41

Off-White、Valentino街頭風 要你狂放青春

2018-06-22 00:12

世界麵包三冠王 陳耀訓赴日技術分享

2018-06-21 22:45

空調新品再一波 速冷節能還能自動除菌

2018-06-21 20:31

台首間MOF認可烘焙坊LALOS兩店熄燈 網友：捨不得

2018-06-21 20:01

用味道想念北海道 板橋大遠百函館美食必吃有這些

2018-06-21 18:35

文青必訪美食祕境！吃吧「影」藏菜單 憑票券享85折

2018-06-21 17:53

每20秒賣出一個！ 吃披薩就愛這一味

2018-06-21 17:42

林口三井OUTLET 迎夏日 上百家品牌聯手折扣

2018-06-21 17:33

FRIDAYS歡慶美國國慶 每周三推出漢堡買1送1

2018-06-21 17:23

C羅代言包山包海 連鋼鐵和肯德基都能賣

2018-06-21 17:13
看更多

熱門文章

台大加護病房爆洗腎接錯管 6人受影響疑釀一死

2018-06-23 12:32

網紅拍影片嫌棄台鐵便當淒涼 扔筷舉動逾千名網友怒了

2018-06-23 08:35

台大接錯洗腎管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:37

控制狂媽媽瞧不起男友想拆散 大學生哭訴幾崩潰

2018-06-23 07:00

台北新北等11縣市大雨特報！ 易有短時強降雨

2018-06-23 12:21

範圍擴大！氣象局針對12縣市發布大雨特報

2018-06-23 14:55

刮刮樂現6月退貨潮 退貨額逼近30億元

2018-06-23 12:29

60元台鐵排骨便當最傳統 29年前就被嫌菜色都不變

2018-06-23 10:26

研究：家中天天燒香 寶寶發展遲緩風險恐增

2018-06-23 16:07

大台北高溫上看35度！ 吳德榮：各地有午後雷雨機率

2018-06-23 07:04

離婚心事／一個假日單親媽媽的心情

2018-06-23 07:50

洗腎接錯管是否釀禍 台大醫院：證據顯示無相關

2018-06-23 16:20

台大洗腎接錯管風波 專家：一般洗腎院所不會發生

2018-06-23 15:07

思念之情／最強獨居老人

2018-06-23 07:45

台大醫院傳洗腎管線接錯釀死 專家：應影響不大

2018-06-23 14:21

殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-24 00:00

被雷打到多可怕？ 彭啟明：幾乎像迫擊砲一樣

2018-06-23 14:27

才拿米其林！新都里公告7月停業　又是因「租約到期」

2018-06-23 23:50

生活的風景／茉莉花

2018-06-23 07:44

台大加護病房爆洗腎接錯管 疑釀1死

2018-06-23 13:13

柯P昨說台大醫院以服務不好制量 今改口誇大

2018-06-23 14:11

想搶小確幸 台彩端午加碼剩最後一期

2018-06-23 12:45

只要1280元 給你龍蝦+羊小排

2018-06-23 13:04

美洲豹與蛇攻佔紅毯 阿妹徐若瑄都中招

2018-06-23 21:05

洗腎為何得用無菌水 腎臟科醫師釋疑

2018-06-23 17:26

台大洗腎接錯管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:57

台北老爺酒店夏日活力祭 鰻魚飯上桌

2018-06-23 12:35

大量傷患名單即時傳雲端 醫師跨界設計電子傷票

2018-06-23 11:46

台灣考古淪為葉克膜式搶救？學者籲朝預防性考古進行

2018-06-23 19:26

溺水意外九成都會游泳 不會自救救人是主因

2018-06-23 12:22

屋內燒香有礙寶寶成長 發展遲緩風險最高增4成

2018-06-23 20:50

國道費率取消2倍上限 易塞路段以價制量

2018-06-23 02:17

東廣島徵「台灣觀光大使」 免費去日本玩4天

2018-06-23 19:41

一頭乳牛 意外開啟人類疫苗研發之旅

2018-06-23 10:10

台南國際芒果節開幕 下冰雹產量少搶購要快

2018-06-23 13:01

咖啡三弄 冷萃、冰滴、手沖

2018-06-23 13:46

注意！夏天戲水要安全 防溺10招救溺5步都要學

2018-06-23 14:16

午後易雷陣雨 外出別忘帶雨具

2018-06-23 08:41

救刮刮樂買氣 台彩還有什麼招

2018-06-23 12:33

豪雨特報！新北市局部大雨或豪雨

2018-06-23 16:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top