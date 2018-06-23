才拿米其林！新都里公告7月停業 又是因「租約到期」

2018-06-23 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



台北知名日式料理餐廳「新都里」，於6月23日晚間於官方臉書發文公告，因原址租約到期，因此將於7月1日歇業。消息一出，即引發粉絲留言透露不捨，也有粉絲表示「我的青春要走入歷史了」、「太突然了！」、「又要少一間好餐廳」

近期台北多間料理名店傳出停業消息，包括老牌音樂餐廳Brown Sugar、馥臨港式火鍋、Trattoria di Primo復興店等餐廳均傳出停業消息，甚至連在萬華經營50年的麗珠什錦麵也宣告於6月底停業；而被許多人認為是台北麻辣鍋代表店的詹記麻辣鍋，也於日前公告南京店因租約到期而停業，未來會再搬遷至敦南開設新店。而新都里的停業公告，也讓此波名店停業潮再添一筆。

預告停業的新都里，店址鄰近中山女中，經營已有近20年歷史，為台北知名的懷石料理餐廳之一，更被視為台北懷石料理的先驅者；每逢晚餐時間，常可見到許多頂級轎車載客前來用餐，人氣很高。店內環境雅緻，每人消費約1,000～4,000元起。在今年所公佈的《2018台北米其林指南》中，新都里也榜上有名，評審還特別推薦的海膽晶凍、山藥千絲、雪泥蒸蟹等特色之作，並且給予「米其林餐盤」的正面肯定。