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金曲29不斷更新／最佳新人茄子蛋 再奪台語專輯獎

金曲29／險擠下胸器女神徐若瑄 老蕭戴珠寶榮登紅毯帥又美

2018-06-23 20:30聯合報 記者江佩君╱即時報導

記者陳立凱／攝影
記者陳立凱／攝影
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2018金曲獎紅毯今年由首度拿起金曲主持棒的蕭敬騰（老蕭），以GUCCI西裝大開深V肉身搭配伯爵珠寶，帶頭掀起第一波高潮。女星同樣有徐若瑄自備「胸器」，身穿大露深V的Reem Acra高訂禮服與Boucheron珠寶，狀態相當好的她，一出場讓人直呼「好美！」，兩位「深V」對尬，輕鬆拚出了紅毯最美、最帥明星。
蕭敬騰走星光大道。記者陳立凱/攝影
蕭敬騰走星光大道。記者陳立凱/攝影
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29屆金曲獎，主持人蕭敬騰開場獻唱。記者陳立凱／攝影
29屆金曲獎，主持人蕭敬騰開場獻唱。記者陳立凱／攝影
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今年金曲紅毯星光稍嫌黯淡，老蕭出場後，直到紅毯後半場才又喚醒眾人的注意力。帶起男星穿戴珠寶風潮與中性時尚的老蕭，穿GUCCI 2018秋冬系列西裝搭配別出心裁的紗褲，大開深V肉身，忠實呈現品牌模特兒的秀場穿搭。為主持金曲暴瘦4公斤的他走紅毯時也小小露點春光外洩，但本人大方的不以為意，全身大亮點還有身上的3千萬伯爵珠寶，將時尚的中性感有出色的詮釋。

蕭敬騰走星光大道。記者陳立凱/攝影
蕭敬騰走星光大道。記者陳立凱/攝影
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蕭敬騰走星光大道。記者陳立凱/攝影
蕭敬騰走星光大道。記者陳立凱/攝影
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性感女神徐若瑄當之無愧，身穿Reem Acra禮服的剪裁與珠寶搭配的漂亮優雅，白皙的肌膚與深V事業線美的讓人屏息，加上年輕感的微捲鮑伯髮型，一切都美的恰到好處。

第29屆金曲獎星光徐若瑄。記者陳立凱／攝影
第29屆金曲獎星光徐若瑄。記者陳立凱／攝影
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「妹神」阿妹張惠妹最後決定走紅毯為今年的金曲紅毯星光注入強心針，阿妹身穿Fendi 2018秋裝，暗黑哥德風的斗篷與超高靴展現神秘感，還有5千萬卡地亞珠寶伴隨，霸氣感讓人直呼這就是阿妹，身邊還有穿Chloe春夏系列的外甥女安那伴隨，展現音樂的傳承意味。

29屆金曲獎，張惠妹走星光大道。記者陳立凱／攝影
29屆金曲獎，張惠妹走星光大道。記者陳立凱／攝影
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艾怡良的出現也讓人眼睛為之一亮，TERIK EDIZ單肩深藍晚禮服，搭配Boucheron鑽石珠寶，呈現出簡約俐落的質感，露肩與露腰設計，漂亮呈現出具個人特色的小麥肌。瘦身有成的徐佳瑩選穿Jason Wu酒紅色禮服搭配Tiffany珠寶，但色彩對她而言稍嫌沈重，可惜了。

艾怡良走星光大道。記者陳立凱/攝影
艾怡良走星光大道。記者陳立凱/攝影
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第29屆金曲獎星光徐佳瑩。記者陳立凱／攝影
第29屆金曲獎星光徐佳瑩。記者陳立凱／攝影
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男星部分由「E神」陳奕迅再度拉回大家的精神，以Alfred Dunhill西裝搭配丹寧衣褲，正式感外又有表現個人特質，表現得相當出色。盧廣仲穿GUCCI西裝，露白襪與黑皮鞋的造型相當討喜，相當有個人特色。林俊傑選穿Dior Homme黑色西裝，搭配卡地亞腕表，表現出紅毯的正式感。

第29屆金曲獎星光陳奕迅。記者陳立凱／攝影
第29屆金曲獎星光陳奕迅。記者陳立凱／攝影
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第29屆金曲獎星光林俊傑。記者陳立凱／攝影
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第29屆金曲獎星光盧廣仲。記者陳立凱／攝影
第29屆金曲獎星光盧廣仲。記者陳立凱／攝影
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珠寶西裝模特兒

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