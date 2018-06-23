暑假親子出遊懶人玩法 劇場派對住宿全包

2018-06-23 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹豐邑喜來登大飯店為暑期親子旅遊規劃更完善的遊樂行程，從7月1日辦「喜波波陪你住一晚」、「喜波波大劇場」、「閃亮亮派對」、「歡樂唱跳會」及「喜波波戶外高爾夫推桿場」等休閒活動，陪伴親子輕鬆度過炎炎夏日。

新竹豐邑喜來登大飯店自7月20日至7月21日、8月3日至8月4日及8月24日至8月25日，推出三梯次「喜波波陪你住一晚」住房優惠方案，飯店吉祥物喜波波將與大小朋友一起共度美好假期。

新竹豐邑喜來登指出，入住首日晚間七時半許帶領小朋友DIY專屬小帳棚，共賞生動有趣的「喜波波小劇團」，以及「喜波波俏皮唱唱跳」，與喜波波近距離遊戲互動，享受歡樂週末夜。翌日早晨將進行「親子有氧瑜珈」、「歡樂賓果派對」，增進親子互動、共學的親密體驗。

新竹豐邑喜來登表示，「喜波波陪你住一晚」專案搭配豪華客房入住一晚，贈送兩客成人早餐、一客兒童早餐、「喜波波餐具組」一組、「喜波波動物疊疊樂」一組及「薰衣草森林 明德店入園券」依入住人數每人贈送一張，專案售價每房每晚5千200元起(以上價格需加收10%服務費及5%稅金)，每一梯次報名限額20組。

去年暑假推出獲得熱烈回響的「喜波波大劇場」，今年於7月29日將加入飯店全新吉祥物與鳳梨獅─喜波波、「玉米雞劇團」一起攜手演出，故事腳本將改編自「少年狼與羊的漂流日記」，透過親子劇團與喜波波的生動演出，將帶領小朋友進入奇幻冒險的故事劇情。

新竹豐邑喜來登大飯店特地將五樓空中花園改建為「波波戶外高爾夫球推桿場」，提供入住房客享有活動加購優惠，活動原價150元，房客可享優惠價100元，體驗高爾夫推桿10分鐘，親子共享推桿樂趣。

「歡樂唱跳會」於暑假每周五及周六下午四時半至五時熱鬧啟動，喜波波與大姐姐們準備曲目邀請小朋友一同歡樂共舞，還有遊戲競賽和趣味問答，陪伴親子迎接歡樂假期。